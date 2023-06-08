Неожиданные изменения и открытия: что ждет каждый знак зодиака. Гороскоп

Неделя крупных планетарных транзитов продолжается. После того, как Венера вошла в знак Льва и оказалась в противостоянии с Плутоном в Водолее, пришло время глубоких преобразований и завершений. Оно затронет все сферы жизни – отношения, творческие проекты, деньги, работу, семью.

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Астрологи советуют в этот период позаботиться о своем эмоциональном состоянии, углубиться в поиски своих стремлений и желаний. А что звезды предвещают каждому из знаков зодиака, расскажет гороскоп на ближайшие дни.

Овен

У вас могут произойти изменения в том, насколько практично вы относитесь к источникам дохода и материальным ценностям. Будьте готовы к завершению игривого любовного романа или проекта, в который вы вложили эмоции, но время которого прошло – вы так и не сможете довести его до конца.

Телец

Рискните своей самооценкой, так вы откроете путь к росту. В семейной жизни может закончиться очень эмоциональный период. Также вы можете просмотреть отношение к своему внутреннему "я".

Близнецы

Найдите время, чтобы углубиться внутрь себя, увидеть, куда и как вы двигаетесь сейчас. Глубокое исцеление может занять некоторое время. Возможно, для этого вам понадобится также попрощаться с какими-то людьми из круга общения.

Рак

Вы можете полностью изменить круг общения и найти новых друзей. Подготовьтесь к тому, что вы временно окажетесь без доступа к своему имуществу или источнику дохода. Сложные обстоятельства позволят вам понять свою подлинную ценность.

Лев

Вы можете ожидать разговора о своих карьерных перспективах и изменений к лучшему. Внимательнее присмотритесь к своему старому подходу к жизни. Вы изменились и многое из проверенных методов вам просто уже не подходит.

Дева

Если вы планировали обучение или поездки, скорее всего вам придется пересмотреть свои планы. Сейчас в вашей жизни период больших завершений. Не цепляйтесь за старое – ослабьте хватку и научитесь плыть по течению. Это завершение принесет за собой важное начало.

Весы

Все, что в вашей жизни связано с кредитами, финансами, налогами и бизнесом, претерпевает изменения. Это хорошая возможность задуматься о своих жизненных приоритетах и попрощаться с людьми и занятиями, которые не работают на них.

Скорпион

Ваши партнерские отношения переживают трансформацию – верьте в изменения, которые это несет. Не пытайтесь держаться за свой старый образ, за прежнюю репутацию. Все, что отжило свое, должно остаться в прошлом.

Стрелец

Изменения в вашей рабочей среде, которые вы замечаете, могут быть именно тем, что вам давно нужно. При этом вы можете потерять духовные ориентиры, на которые раньше опирались. Что ж, это хорошая возможность отправиться на поиски новых.

Козерог

Если ваши чувства кажутся вам ненастоящими и неискренними, потрудитесь над тем, чтобы увидеть свои истинные переживания и гармонизироваться с ними. Также это хорошее время, чтобы выйти из отношений, где вы зависели от кого-то, и начать двигаться к самостоятельности.

Водолей

Прислушивайтесь к своему сердцу, возможно оно просит наконец прекратить отношения, за которые вы так отчаянно держитесь, хотя они не приносят ничего, кроме истощения. Следите за новыми чувствами и эмоциями в своей душе. И заботьтесь об ощущении безопасности.

Рыбы

Будьте спонтанны и пробуйте влиться в новый круг общения, например, заведите новое хобби и найдите единомышленников. Отпустите все устоявшиеся привычки и ритуалы, которые больше не отвечают вашим потребностям. Настало время обновления.

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