Неожиданное предложение или проблемы со здоровьем: гороскоп на 7 сентября для всех знаков зодиака

Львы получат неожиданное предложение, которое откроет перед ними новые горизонты. Стрельцам придется позаботиться о здоровье.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 7 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вам сегодня будут обещать очень хорошие деньги. Подвернется какая-то работа, выгодный контракт или какой-то крупный проект, который должен стать настоящим прорывом. Вам сейчас важно собрать дополнительную информацию и выяснить подробности.

Телец

Безумные скорости сегодня впечатляют, вы будете буквально летать, пытаясь успеть сделать все, что нужно, посетить немало разных мест, да и других будете подгонять или мотивировать изо всех сил.

Близнецы

Благодаря общению с приятными людьми этот день должен стать очень душевным и приятным. Вы еще раз убеждаетесь в том, что имеете в своем окружении просто невероятных ангелов, которые помогают вам вернуть веру в человечество.

Рак

Будет желание и возможность прогуляться, подышать свежим воздухом, провести много времени где-то на природе. Поэтому можно даже целый день посвятить работе на природе и отдыху или совместить все эти направления.

Лев

Можете получить неожиданное предложение перейти на другую работу, в более мощную или известную компанию, которая захочет вас увидеть в своих рядах и готова дать вам гораздо лучшие условия, чем есть у вас сейчас. Подумайте о перспективах, учтите плюсы и минусы.

Дева

Ваша голова уже достаточно отдохнула и стремится к активности. И сегодня вы будете жадно искать какую-то пищу для мозга, может, даже выбирать какое-то долговременное интенсивное обучение, чтобы ваш разум был постоянно чем-то занят.

Весы

Хоть и будет довольно непросто, но вы все же одерживаете победу. И чем сложнее будут задачи и противники, тем приятнее осознание своей силы и удовлетворение от того, что вы могли все преодолеть.

Скорпион

Международные контакты сегодня будут интенсивными и успешными. И не важно, будут ли это какие-то личные особые отношения или производственные дела или бизнес-сделки. Все они могут иметь очень хорошие перспективы.

Стрелец

Неплохо бы посвятить некоторое время здоровью, получить дополнительные консультации или обследования, или хотя бы записаться на все эти анализы или на прием к врачу. Не помешает также несколько сбавить обороты и больше отдыхать.

Козерог

Утро будет довольно вялым и невнятным, но ближе к вечеру вы будете немало удивлены тем, как могут удачно сложиться обстоятельства. Вас увлекают в круговорот приключений, где вы и удовольствие получите, и с невероятными людьми познакомитесь.

Водолей

Скажите сегодня да всем приключениям и авантюрам, замутите что-то такое невероятное или присоединитесь к предложениям друзей или коллег совершить какие-то невероятные вещи, которые, впрочем, не должны выходить за пределы уголовного и административного кодекса.

Рыбы

Невольно увеличивается количество перекуров и пауз, когда вы пытаетесь как-то переключаться от работы. Сказывается определенная усталость, да и немного вам становится скучно, нужно будет уже задуматься над тем, чтобы добавить чего-то нового и интересного.

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