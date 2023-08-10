Неделя закончится эйфорией: подробный гороскоп для всех знаков

С космической точки зрения эта неделя полна бурных небесных транзитов. Завершится все сочетанием животворящего Солнца и романтической Венеры в харизматичном Льве. Это обещает всем знакам взлет самооценки, углубление чувств и шанс построения удачных отношений.

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Что это значит для каждого конкретного знака зодиака, рассказали астрологи. И вот что ждет именно вас.

Овен

Всю неделю вы работаете над созданием ощущения финансовой безопасности для себя. Организация работы с документами и подведение итогов помогут укрепить уверенность и развить мышление достатка. Не бойтесь проявлять творческий подход и экспериментировать с новыми способами ведения дел – это может принести дополнительную прибыль. Ближе к концу недели найдите минутку, чтобы вознаградить себя за проделанную работу. Пригласите друзей посмотреть фильм или перекусить. Они будут рады присоединиться к веселью.

Телец

Позвольте себе быть уязвимым. На этой неделе вы занимаетесь развитием своей мягкой, чувствительной стороны – это дает вам большую силу и власть над своей жизнью. Ошибки и промахи могут подстерегать на рабочем месте. Проявляйте при этом большее терпение к себе и другим. Способность управлять своими реакциями и быстро находить решение поможет продемонстрировать ваш профессионализм. А в выходные направьте всю свою энергию на собственный дом. Найдите радость в украшении своего пространства или планировании меню с близкими.

Близнецы

Если вы обдумываете важное финансовое решение, помните, что вам не нужно делать выбор сразу. Дайте себе столько времени, сколько нужно. Особенно на фоне неожиданных конфликтов, возникающих у вас из-за недовольства некоторыми людьми в своей жизни. Чтобы сохранить мир, вам понадобится найти более здоровый способ самовыражения. Внимательно выслушивайте других, проявляйте сочувствие и вы сможете уладить любую проблему. Не стесняйтесь обращаться за поддержкой к своим друзьям и семье. Те, кого вы любите больше всего, могут помочь вам увидеть картину шире.

Рак

Для вас настала пора проявить свою индивидуальность и провести время с людьми, которые ценят ваш уникальный дух. Поделившись своим истинным "я" с самыми близкими, вы получите отличную возможность укрепить свои связи и обрести большую уверенность. Однако, если из-за этого возникнут какие-то недоразумения, постарайтесь не вступать в прямой конфликт. Это сохранит ваши отношения. Когда вы наконец-то сможете сесть и расслабиться со своими самыми дорогими людьми, вам захочется наверстать упущенное и изучить некоторые из важнейших уроков жизни, полученных через опыт общения с ними.

Лев

Не вступайте в бурные дискуссии на работе, если не уверены на 100% в их целях. Если у вас нет четкого понимания своего видения, вы можете в результате споткнуться о собственные же слова. Однако если вы замечаете, что стараетесь всегда идти на компромисс и уступать, может быть признаком того, что вам нужно пересмотреть свою стратегию. Сохранение гибкости и беспристрастности поможет вам найти новые возможности для увеличения своего набора навыков и достатка. Проделанная над собой работа принесет плоды ближе к концу недели – вы лучше поймете свою цель. Обязательно прислушивайтесь к своей интуиции, когда будете искать следующий творческий вызов в своей карьере.

Дева

Даже такие перфекционисты, как вы, иногда ошибаются – не забывайте напоминать себе об этом. Тем более что вы можете столкнуться с неприятными сюрпризами в сфере финансов и планирования поездок. Прежде чем бурно отреагировать или попытаться переложить вину, сделайте паузу и здраво оцените ситуацию. Только так вы сможете определить самый лучший путь вперед. Если вы ищете новые возможности для раскрытия собственных талантов, обсудите свои увлечения с близкими – они могут подать несколько хороших идей. Если вы готовы попробовать что-нибудь новое, это может стать отличным шансом развить навыки, которые помогут вам в карьере.

Весы

В последнее время вы хотите большего признания на работе, но помехой может стоять ваше привычное поведение. Возможно, вы слишком эмоционально защищаетесь от мыслей, которые вам не нравятся. Постарайтесь выйти за пределы привычных схем и подумайте, как конструктивная критика может помочь вам стать лучше. Не реагируйте импульсивно и при общении с друзьями – вы можете не видеть всю ситуацию и случайно испортить отношения. Ближе к выходным риск этого снизится. Восстановите связь с близкими, организовав встречу с теми, кого любите больше всего.

Скорпион

Важно, чтобы вы озвучивали свои потребности. Если вы прямо и честно расскажете близким о том, чего вы хотите от отношений и карьеры, это поможет вам избежать путаницы и разногласий в будущем. Хотя ваши друзья и родные могут сначала не понять вашего видения, взвешенная дискуссия поможет вам прийти к согласию. На выходных вы будете много думать о карьерном росте и это будет вас вдохновлять. Но не увлекайтесь слишком мечтами – живите реальной жизнью и стройте конкретные планы.

Стрелец

Не забывайте о терпении, ведь ваш вспыльчивый характер сейчас может легко выйти из-под контроля и что-то очень сильно испортить в вашей жизни. Сделайте все возможное, чтобы взять на себя ответственность за свои действия и эмоции, а затем приложите усилия, чтобы вести себя с достоинством. В карьерных делах вам рекомендуется придерживаться своего видения и своих идей. Особенно по оптимизации рабочего процесса. Разговоры с коллегами помогут вам понять, как лучше экономить время и на чем. Выходные посвятите отдыху в любимом месте. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы развить свой разум и исследовать неизведанные территории.

Козерог

У вас намечается оживление романтической жизни. Независимо от того, в отношениях вы или нет, ваша харизма привлекает к вам людей и вы можете легко пойти за своими желаниями и получить то, чего действительно хотите. Если вы не думаете о любви, попробуйте направить эту энергию на творчество. Время, затраченное на ваши любимые проекты, обязательно окупится. Воспользуйтесь своей интуицией, чтобы исправить финансовую ошибку, сделанную в прошлом. Как только вы завершите, в вашей жизни освободится больше места для общения, в том числе на философские темы.

Водолей

Вы перегрузили себя делами, поэтому постарайтесь сосредоточиться на своих собственных обязанностях, прежде чем помогать другим. Держитесь поближе к своему дому и поставьте на паузу все, что можно – это поможет вам сбалансировать темп жизни. Но постарайтесь не конфликтовать с домочадцами и соседями – вам трудно будет разрешить эти конфликты и они начнут накапливаться. Следите за своими реакциями и не торопитесь. На выходных хорошо проведите время дома с любимыми людьми.

Рыбы

Люди из всех сфер вашей жизни требуют вашего внимания, что накладывается на вашу общую большую занятость. Возможно, вам придется потренироваться говорить "нет", чтобы сохранить свое время и энергию. В противном случае вы можете увлечься исполнением поручений других людей и вовсе забросить собственные дела. Между тем, на карьерном фронте вы будете рады обсудить свои амбиции на будущее и изучить новые возможности своего профессионального развития с людьми, которым вы больше всего доверяете. Помните: ваши друзья и семья готовы побуждать вас бросить себе вызов.

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