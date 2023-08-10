Три знака ждет тяжелое завершение августа: кому придется бороться с трудностями

Конец августа ознаменуется переходом Меркурия в ретроград. Это в любом случае будет непростой период, но представителям некоторых знаков зодиака он дастся труднее, чем остальным.

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Астрологи назвали три знака, которым следует быть осторожными и проявлять стойкость в конце лета. Узнайте, есть ли среди них ваш. И какие советы могут дать вам звезды, чтобы пережить бурю.

Лев

Весь месяц для вас, как эмоциональные качели. В начале вас переполняло счастье, но ближе к концу настроение сильно ухудшится. Несколько неудач поколеблют вашу уверенность в себе. Но не позволяйте им сильно влиять на вашу самооценку. Не торопитесь в таком состоянии принимать серьезные решения. Отложите их до момента, когда все более или менее наладится. Сложный период может быть у любого, но он рано или поздно заканчивается.

На работе вы можете столкнуться с отчуждением коллег и руководства, нехваткой общения. Будет больше конкуренции и давления. Вам придется приложить немало усилий, если вы хотите поддерживать свои высокие стандарты.

Беспокойство может вызвать также ваше финансовое положение. Сохраняйте спокойствие – в долгосрочной перспективе ситуация выровняется. Пока будьте бережливы и внимательно следите за тем, как вы распоряжаетесь своими деньгами, потому что ваши расходы будут только расти.

Чтобы улучшить свое положение, начинайте больше внимания уделять себе – своему внешнему виду, психическому здоровью и общему самочувствию. Позвольте себе расслабиться и восстановить силы. Вы не только заслуживаете этого, вы отчаянно нуждаетесь в этом. Это также будет хорошее время для подведения итогов и самоанализа. В результате, когда вы отдохнете и зарядитесь энергией, перед вами будет хорошо понятен и продуман путь вперед. В конце концов вы поймете, что усилия того стоили, ведь вы будете щедро вознаграждены.

Весы

В конце августа события выйдут из-под вашего контроля. Проекты, которые вы должны завершить, дополнятся дополнительными задачами и будут страдать от задержек. Терпение окажется вашим лучшим оружием в такие времена. Дайте себе время на изучение деталей ситуации, чтобы убедиться, что в будущем вас не ждут неприятные сюрпризы. Найдите советчиков, которые смогут помочь вам разобраться в ситуации – их поддержка будет крайне важной.

Также в эти дни дадут знать о себе финансовые обязательства, которые вы взяли на себя в прошлом. И это будет неприятное напоминание. Сохраняйте спокойствие и рациональный подход, чтобы решить эти вопросы в свою пользу.

Уместной во время этих событий будет саморефлексия. Ради нее можно будет даже отложить в сторону разные практические дела. Слушайте ваше сердце и интуицию. Это поможет вам лучше понять, куда именно вы идете, и какие шаги нужно предпринять, чтобы туда добраться. В результате вы спланируете свою будущую стратегию. Не спешите. Дайте себе столько времени, сколько нужно. Но не переусердствуйте – когда наведете внутренний порядок, торопитесь вернуться во внешний мир.

Водолей

Ближе к концу месяца вы столкнетесь с неожиданно значительными трудностями. Это может отрицательно сказаться на ваших отношениях с друзьями и партнером, а также привести к сложным и напряженным моментам в вашей жизни. В худшем случае вы можете даже потерять отношения с несколькими близкими людьми из-за разногласий.

Тоска по ним может привести вас на бурные вечеринки. Не отказывайте себе в удовольствии, но имейте в виду – это не лучшее время для развития глубоких эмоциональных связей. Наслаждайтесь мимолетными эмоциями и не рассчитывайте на что-то серьезное. Скоро все вернется в обычное русло, но через бурю все же придется пройти.

Вам совершенно нечего бояться, пока вы сохраняете положительное настроение и остаетесь целеустремленными. Будьте открыты к общению и прислушивайтесь к советам людей, чье мнение для вас важно. Даже если вам кажется, что все безнадежно, они покажут вам путь к свету. Научитесь доверять себе и жизнь снова станет прекрасной.

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