Неделя светских событий и новых возможностей: гороскоп Таро до 11 июня

С 5 июня Венера переходит в огненный знак Льва. Это означает активизацию любви и финансовой энергии для всех знаков зодиака. Но как ею лучше распорядиться? Подсказку могут дать карты Таро.

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Узнайте, какая карта выпала вам на этой неделе. И что именно она предвещает вашему знаку зодиака.

Овен – Рыцарь мечей

Эта карта заставляет ставить свои дела на первый план и вести других своим путем, а не следовать чужому. Вступайте в диалог с нужными вам людьми, привлекайте их на свою сторону. Убеждайте и уговаривайте. А если не сработает, проявляйте врожденную властность.

Телец – Дьявол

Остров соблазнов уже заждался вашего прибытия. Но перед тем, как отправляться, подумайте дважды, стоит ли оно того или нет. Дьявол показывает, что непреодолимые силы направляют вас и заставляют задуматься о том, чтобы сделать что-то непристойное, а может даже и противозаконное. Решать вам. Но сначала хорошо подумайте о последствиях и о том, готовы ли вы взять на себя ответственность.

Близнецы – Колесо фортуны

Судьба готовит вам достаточно ощутимые изменения. Накапливайте энергию, потому что свежие мысли и неожиданные перспективы оживят всю вашу жажду жизни на этой неделе. Отправляйтесь в разные места с новыми людьми, нарушайте рутину и игнорируйте традиции. Получайте удовольствие и исследуйте. Идите по нехоженому пути и выходите из зоны комфорта.

Рак – Луна

Вы очень настроены на лунную энергию, поэтому эта карта весьма благосклонна к вам. Что-то, что вы поймете на этой неделе, будет весьма значимым. Постарайтесь привыкнуть к этой новой информации и ее последствиям, приспособьтесь к новой норме. Общайтесь и проговаривайте все вслух. Узнавайте мнение других и принимайте его во внимание. Расскажите о своих чувствах. Но не спешите действовать, пока не будете уверены, что все делаете правильно.

Лев – Императрица

Для вас наступает семейное время. Проводите свободные часы с самыми близкими, создавая волшебные воспоминания или просто расслабляясь. Императрица просит вас уделять первоочередное внимание тем, кого вы любите, вашим родным, тем, кто полагается на вас, тем, кто заботится о вас. Старайтесь их радовать. Вкладывайте энергию туда, где она наиболее нужна, и наслаждайтесь тесными связями, которые вы построили и на которые сможете опереться в ближайшие месяцы.

Дева – Девятка кубков

Вселенная приглашает вас исполнить свое желание, воплотить мечту в реальность. Начните планировать отпуск или займитесь тем, что давно хотели сделать, но не решались. Слушайте свою интуицию. Верьте в себя. На этой неделе вы можете добиться чего угодно. Вам суждено было сделать что-то удивительное и искреннее, и это заставит вас чувствовать себя очень хорошо.

Весы – Восьмерка мечей

Оторвитесь от обыденности и рутины. От всего, что кажется вам скучным или разочаровывающим. Посмотрите, что еще предлагает вам мир и во что бы вы могли вложить свои силы. Вам нужны новые неизведанные пути, свежие виды и смена обстановки. Заставьте себя встать с дивана и отправиться на поиски.

Скорпион – Тройка мечей

Подарите себе освобождение от отрицательных, изнурительных или токсичных людей и мест. Вам нужно защищать свой внутренний мир, а для этого придется отойти от неподходящих вещей. Очистите свое пространство, чтобы почувствовать легкость. На освободившееся место могут прийти хорошие люди и вещи из прошлого.

Стрелец – Король жезлов

Вы рождены, чтобы бродить, исследовать и отправляться на удивительные квесты и приключения. Сделайте это на этой неделе! Ваша карта хочет, чтобы вы рискнули, спонтанно отозвались на новую возможность, однажды просто встали с места и отправились в путешествие. Не раздумывайте и не планируйте – просто следуйте интуиции. Все будет хорошо.

Козерог – Рыцарь пентаклей

Превратите работу в удовольствие. Привнесите немного беззаботной и легкомысленной энергии в рабочее пространство. Рыцарь пентаклей – это напоминание о том, что только работа и отсутствие развлечений делают образ жизни скучным. А это не ваш вариант. Общайтесь с коллегами и не только. Предлагайте им развлечения.

Водолей – Любовники

У вас есть много вариантов, как развлечься на этой неделе, но опасность состоит в том, что вы можете выбрать что-то одно и пропустить много интересного. И тогда шансы будут упущены. Любовники предостерегают от рассеянности, от слишком долгого ожидания своих возможностей, от соблазна новыми вещами и забвения старого. Делайте все осознанно, посвящайте себя этим делам и наслаждайтесь.

Рыбы – Четверка жезлов

Получайте удовольствие от планирования будущего – будь то дом, место, работа, роль или круг общения. Расширяйте свой кругозор, вдохновляйтесь, верьте в свой потенциал и планируйте, как будет выглядеть следующий уровень. Вкладывайтесь в эту мечту полностью, создавайте максимально четкое видение и оно приведет вас к цели.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким знакам зодиака в июне повезет в любви.

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