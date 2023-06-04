Кому повезет в любви в июне: гороскоп

Любовь – это чувство, которое мы сознательно или бессознательно ищем в той или иной форме. Суть любви не в том, чтобы постоянно чувствовать себя на седьмом небе от счастья, а чтобы найти глубинную связь со своими чувствами, открыть в себе способность любить кого-то другого.

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Кому удастся открыть в себе этот дар, рассказали астрологи. Узнайте любовный гороскоп на июнь 2023 года для своего знака зодиака.

Овен

Вместо того чтобы чувствовать себя в ловушке отношений, найдите в любви причины, которые дают вам чувство свободы. Вместо того чтобы жаловаться, что вам приходится чем-то жертвовать, удивляйтесь своей способности открываться и демонстрировать уязвимость. Сделайте это не для того, чтобы обесценить свои чувства, а чтобы познать мудрость: любовь – это не быть мучеником, это позволить себе чувствовать себя свободным независимо от обстоятельств.

Телец

Вероятно, вы раньше громко и четко говорили о своих потребностях в отношениях. Если не с людьми, то по крайней мере со Вселенной, и теперь она готова ответить ваши желания. Ваша задача – не фокусироваться на мелочах, а добиваться новых вершин чувств. Быстро прощайте и еще быстрее миритесь для более здоровых отношений. Если что-то не будет иметь значения в будущем, не позволяйте этому иметь значение сегодня.

Близнецы

Вы прошли через темную фазу в жизни и теперь вы готовы принять то, чему она вас научила. А она сблизила вас с собой. Вы очень внимательно относитесь к тому, что вам нужно в личной жизни и к тому, что вы даете своему партнеру. Доверьтесь этому внутреннему знанию и придерживайтесь выбранных решений. Космос поддерживает вас, даже если вы в это не верите. Делайте один шаг за раз, и вскоре вы заметите, как все изменилось к лучшему.

Рак

Темнота не бывает вечной, и ваша романтическая душа знает это лучше других. Направьте эту веру в ваши текущие отношения и в жизнь, если вы только ищете любви. Добавьте немного легкости и воздуха в окружающие вас вещи. Если ваша работа или другие дела мешают вашим отношениям, в этом месяце приложите усилия, чтобы сбалансировать ситуацию к лучшему.

Лев

Если вы чувствовали, что жизнь – это лабиринт, пора найти из него выход. Перестаньте думать головой и внимайте своему сердцу. Именно оно покажет путь к исполнению мечты. Ослабьте хватку, не проявляйте жесткость. Позвольте вещам приобрести свою истинную форму. Используйте свою энергию, чтобы добиться нужных вам изменений, а не бороться с ними. Вы можете быть приятно удивлены.

Дева

Последние годы вы плыли по течению жизни, пора взять все в свои руки. Темные дни позади, и теперь вы те самые семена, которые готовы расцвести. Исследуйте и примите эту пульсирующую, жизнерадостную сторону своей личности. Выйдите из своего кокона и позвольте себе быть любимым человеком, чувствовать, что вас любят. Во всех возможных проявлениях любви.

Весы

Возможно, вы и ведете себя взвешенно и мудро, но под этим поведением вы подавляете какую-то форму гнева. Не поступайте так. Примите тот факт, что все чувства одинаково важны. Сейчас все может казаться темным, и вы можете чувствовать себя так, словно любое движение прекратилось. На самом деле это Вселенная колыхает вас в своих объятиях. Доверяйте ей и вы получите то, чего заслуживаете.

Скорпион

Когда вы примиритесь со своим положением, вы перестанете сопротивляться течению жизни. Вы мудрая душа, и в этом месяце направьте эту мудрость в свою личную жизнь и другие отношения. Чувствуйте больше сердцем и меньше головой. Перестаньте выносить суждения и выставлять оценки своим поступкам. Дайте другому человеку чувствовать к вам то, что он чувствует, в полной мере. Вещи могут быть многограннее, чем кажутся, так что живите одним днем.

Стрелец

Вы можете получить свой рай на земле, но для этого придется выполнить единственное главное условие – довериться своей внутренней силе и мудрости. Они помогут вам сделать правильный выбор в отношениях и общении. Полюбите свое тело, наслаждайтесь чувственными переживаниями. Это может быть как интимная близость, так и еда или дружеские объятия. Что угодно.

Козерог

Не разрешайте другим вписывать вас в какие-то рамки. Только так вы можете принимать творческие решения и быть свободными в личной жизни и даже дружбе. Позвольте словам и поступкам исходить из самого сердца, и вы увидите, как это изменит все ваше личное общение. К вам потянутся люди и это сделает вас счастливее.

Водолей

У вас есть власть над тем, как внешние обстоятельства влияют на вас. Не можете изменить ход событий – измените отношение к ним. Даже если вам понадобится некоторое время, чтобы взять под контроль ситуацию. Не смотрите на отношения, как на обязанность, посмотрите на них как на выбор. Предлагайте партнеру себя как опору, когда дела идут плохо, но не забывайте заботиться о собственных чувствах.

Рыбы

Быть открытым, чувствовать себя уязвимым – это не обязательно плохо. Да, открытому сердцу могут причинить боль, но только через него любовь может войти в вашу жизнь. Если вам недавно сделали больно и вы боитесь пережить это снова, помните, что только живой человек может испытывать боль. А значит, вы живете, и это хорошая новость. Вселенная защитит вас, доверьтесь ей.

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