Неделя полная любви и обещаний: гороскоп Таро на начало сентября

Неделю, на которой лето встретится с осенью, лучше провести под знаком осторожности и терпения. По крайней мере, на это намекают карты Таро, а точнее прогноз, сделанный на их основе для всех знаков зодиака. Мы будем чрезмерно аналитическими в отношении некоторых вещей, при этом упуская из виду важные нюансы. Также карты указывают на склонность слишком осторожно обращаться с финансами там, где для этого нет никаких оснований.

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Тем не менее, карты обещают неделю, наполненную любовью и обещаниями. Таро рекомендуют больше полагаться на интуицию и меньше на чужие мысли. А вот каким будет прогноз для каждого знака в отдельности.

Овен

Карта Таро: Король кубков, перевернутая

На этой неделе вы обратитесь за помощью к авторитетному человеку, но его совет отбросит вас обратно или даже нанесет вред. Это снова поставит перед вами вопрос, можно ли доверять людям. Постарайтесь не впадать в излишнюю драму, отвечая себе на него.

Телец

Карта Таро: Королева мечей, перевернутая

На этой неделе вы будете контролировать ситуацию и, возможно, вам придется принять важные решения. Не всем понравится то, что вы придумаете. Даже вы сами можете быть недовольны собой. Но не забывайте, что свою историю пишете вы сами и только вам решать, что вы должны сделать.

Близнецы

Карта Таро: Восьмерка кубков

Пора отпустить проект, к которому уже нельзя ничего добавить. Вы сделали все, что могли, Таро намекают, что пора завершать. Настало время перейти к новым и интересным задачам. Вы сделали все правильно и порадовали многих людей своими достижениями – пора двигаться в новом направлении, расширяться.

Рак

Карта Таро: Паж жезлов, перевернутая

На этой неделе в вас может проявиться детский интерес и вдохновение заняться чем-то новым и творческим. Вы не слушаете других и это хорошо, потому что посторонние люди попытаются сдержать, ограничить вас. Вам хочется идти по зову сердца – так и сделайте. И это принесет вам пользу и обогатит вашу жизнь радостью.

Лев

Карта Таро: Рыцарь кубков, перевернутая

Вы всегда были человеком, который держал свое сердце открытым, и на этой неделе вы поймете, зачем. Вы влюблены и хотите, чтобы любимый человек знал об этом. Вам может быть непросто выразить свои чувства. Но не переживайте. Объект ваших эмоций готов разделить их с вами.

Дева

Карта Таро: Император

На этой неделе вам придется взять на себя функции управления. Если вы этого не сделаете, это сделают за вас, а сейчас не время для этого. Вы ясно понимаете, что вам сейчас нужно и на что вам необходимо обратить внимание других. Ваш изящный подход сработает и вас выслушают.

Весы

Карта Таро: Дурак

Вы наконец-то отбросите свои заботы и отдадите себя веселью. Вам может даже захотеться пойти на определенный риск. Помните – это ваша жизнь и вам решать, где идти ва-банк, а где проявлять осторожность. Посвятите неделю тому, чтобы наслаждаться жизнью, какой она есть.

Скорпион

Карта Таро: Девятка пентаклей, перевернутая

Вы склонны к большим расходам, чтобы побаловать себя и порадовать чем-нибудь, чего вам давно хотелось. Но имейте в виду, что вы можете переусердствовать. Поэтому попытайтесь действовать осмотрительно. Впрочем, решение все равно за вами. С последствиями разберетесь позже. Если они будут.

Стрелец

Карта Таро: Пятерка жезлов

Перестаньте излишне беспокоиться о своих финансах и непрерывно считать каждую копейку. Сейчас ваша жизнь протекает очень гладко, а вы не даете себе насладиться таким заслуженным спокойствием из-за мыслей о деньгах. Знайте, что вы все делаете правильно, поэтому сделайте паузу и ощутите радость жизни.

Козерог

Карта Таро: Иерофант

Вы найдете утешение в практиках самоуглубления, таких как медитация или молитва. Придумайте маленькие духовные ритуалы – они принесут облегчение даже в трудные дни, которые могут случиться на этой неделе. Как только на душе станет неспокойно, обращайтесь к этим ритуалам и продолжайте уверенное движение вперед.

Водолей

Карта Таро: Туз мечей, перевернутая

Эта карта похожа на палец вниз. Но не пугайтесь – для вас она несет позитив, поскольку она наконец-то закрывает раздел о том, в чем вы не были уверены. Вы, наконец, получите ответ на старый вопрос и поймете, что можете свободно двигаться дальше. То, что со стороны может казаться отказом, действительно является путем в новую свободу.

Рыбы

Карта Таро: Девятка мечей

Вас окружают плохие знаки, например, кошмарные сны о проблемах, с которыми, как вы думали, покончено. Однако лучше не воспринимать эти знаки слишком серьезно. Иногда их появление говорит лишь о том, что в вашей голове накопилось много психологического хлама. Попытайтесь отвлечься на что-то приятное и разгрузиться.

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