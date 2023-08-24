Месяц равноденствия принесет изменения нескольким знакам: гороскоп на сентябрь
Сентябрь имеет большое астрономическое и астрологическое значение, поскольку это месяц равноденствия, и все культуры мира отмечают его по-разному. Пора начинать новую страницу в жизни и прощаться с прошлым.
По словам астрологов, сентябрь-2023 будет особенным в связи с важными небесными транзитами. Солнце и Марс переходят к земной Деве в середине месяца, тогда же завершится период ретроградного Меркурия. Для некоторых знаков зодиака начнется период задержек и затруднений, но не следует опускать руки. Сентябрь – время, когда нужно больше работать для достижения целей.
Овен
Карьера и финансы
Месяц будет удачным. Вы можете завершить важный проект, будете в центре внимания и получите награды. У вас будет энтузиазм для достижения своих целей. В сентябре избегайте любого расширения бизнеса или инвестиций.
Здоровье
Нужно внимательно относиться к своему здоровью. Соблюдайте сбалансированную диету.
Отношения
Во второй половине месяца возможны ссоры и недоразумения с партнером. Попытайтесь понять его точку зрения и не реагировать на события слишком импульсивно.
Телец
Карьера и финансы
Начало месяца будет не слишком успешным. Вам надоест ежедневная рутина. Но во второй половине сентября события будут развиваться безумными темпами. Вы сможете реализовать свои креативные идеи и добиться успеха. Финансовое положение улучшится, но планируется и увеличение затрат.
Здоровье
Держите себя в хорошей форме и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.
Отношения
Семья обеспечит вам заботу и поддержку. Вы проведете уютные осенние вечера в кругу близких. Одинокие Тельцы могут встретить кого-то особенного.
Близнецы
Карьера и финансы
Удача будет благосклонна к вам в этом месяце, на работе можно ожидать повышения. Также существует высокая вероятность смены места работы.
Здоровье
Следует внимательно относиться к своему здоровью, и ваши усилия принесут хорошие результаты.
Отношения
Найдите баланс между работой и личной жизнью. Вам следует проводить больше времени с близкими и родными. Это благоприятный период, чтобы начать планировать пополнение в семье. Одинокие, скорее всего, найдут свою половинку.
Рак
Карьера и финансы
На работе возможны задержки и препятствия, которые не дадут вам достичь намеченных целей. Вы можете проиграть своим конкурентам, и прибыль будет меньше, чем ожидалось.
Здоровье
Пожилой член семьи может столкнуться с определенными проблемами со здоровьем, что вызовет много тревог.
Отношения
Вы получите достаточную поддержку от своего партнера, хотя с другими членами семьи вероятны недоразумения.
Лев
Карьера и финансы
Очень благоприятный месяц для достижения карьерных целей. Успех придет в творческих проектах и на переговорах. Астрологи советуют благоразумно относиться к расходам и бюджету.
Здоровье
Во второй половине месяца вас могут беспокоить некоторые проблемы с желудком.
Отношения
С партнером возникнет недоразумение, которое решится в течение месяца. Попытайтесь не скрывать своих тревог и переживаний, а искренне обсудить их с партнером. Одинокие встретят кого-то особенного во второй половине месяца, но не торопитесь взять на себя обязательства.
Дева
Карьера и финансы
Вы можете столкнуться с некоторыми непредвиденными проблемами, которые полностью испортят ваши планы. В этом месяце попробуйте адаптировать политику "сделай сам" и делегируйте как можно меньше, поскольку коллеги могут ставить палки в колеса.
Здоровье
Следует внимательно относиться к своему здоровью. Запишитесь на полное обследование.
Отношения
Вы будете наслаждаться стабильностью и гармонией в отношениях. Однако будьте осторожны касаемо того, что вы говорите друзьям. Не рассказывайте слишком много о личном.
Весы
Карьера и финансы
Сентябрь – месяц наград. Ваше начальство оценит вашу преданность делу, и вы получите повышение. Это хорошее время для инвестирования.
Здоровье
Вы будете здоровы, бодры и счастливы. Почаще бывайте на свежем воздухе и ешьте побольше свежих овощей и фруктов.
Отношения
У вас могут возникнуть определенные разногласия с членами семьи, поэтому следует избегать острых углов и не провоцировать лишние споры.
Скорпион
Карьера и финансы
На работе будут трудности и сбои. Вы полностью потеряете энтузиазм в отношении какого-либо проекта. Ситуация улучшится во второй половине месяца, когда на банковский счет поступят деньги.
Здоровье
Первые две недели могут быть стрессовыми с точки зрения здоровья. Вы можете страдать от головных болей и болей в суставах.
Отношения
Наслаждайтесь миром и гармонией. Ваши отношения улучшатся, если вы приложите усилия, и не будете копаться в прошлом.
Стрелец
Карьера и финансы
Вы долго и настойчиво работали, и, наконец, получите желаемое вознаграждение. Благоприятное время, чтобы реализовать свои планы по расширению и рассчитывать на хорошую прибыль.
Здоровье
В сентябре вы можете столкнуться с каким-то наследственным заболеванием. Некоторые вещи находятся вне вашего контроля, но здоровье должно быть вашим приоритетом.
Отношения
Нет ничего лучше честности и откровенности. Поговорите с партнером о своих переживаниях о будущем.
Козерог
Карьера и финансы
Не отказывайтесь от зарубежной поездки – она будет успешна и улучшит ваши перспективы на работе.
Здоровье
Месяц начнется с небольших проблем со здоровьем. Инвестиция в уход за собой – лучшая инвестиция, которую вы можете сделать.
Отношения
Не торопитесь с импульсивными решениями и не провоцируйте конфликты.
Водолей
Карьера и финансы
Сентябрь будет похож на американские горки. Вам придется очень много работать, чтобы реализовать свои амбиции, но прогресс будет медленным.
Здоровье
Вас могут беспокоить боли в суставах. Не откладывайте визит к врачу.
Отношения
Это не самый лучший месяц для пар. Вы должны быть осторожны с импульсивными необдуманными словами. Лучше всего – дать партнеру немного свободы.
Рыбы
Карьера и финансы
Ожидайте повышения и новых перспектив в начале месяца. Работы будет много, но затраты придется контролировать. Путешествия, связанные с работой, не принесут прибыли.
Здоровье
В этом месяце вы можете страдать от бессонницы и болей в суставах.
Отношения
Над отношениями придется поработать. Вы должны быть более терпеливы к своему партнеру и заботливы к своей семье и друзьям.
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