Месяц равноденствия принесет изменения нескольким знакам: гороскоп на сентябрь

Сентябрь имеет большое астрономическое и астрологическое значение, поскольку это месяц равноденствия, и все культуры мира отмечают его по-разному. Пора начинать новую страницу в жизни и прощаться с прошлым.

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По словам астрологов, сентябрь-2023 будет особенным в связи с важными небесными транзитами. Солнце и Марс переходят к земной Деве в середине месяца, тогда же завершится период ретроградного Меркурия. Для некоторых знаков зодиака начнется период задержек и затруднений, но не следует опускать руки. Сентябрь – время, когда нужно больше работать для достижения целей.

Овен

Карьера и финансы

Месяц будет удачным. Вы можете завершить важный проект, будете в центре внимания и получите награды. У вас будет энтузиазм для достижения своих целей. В сентябре избегайте любого расширения бизнеса или инвестиций.

Здоровье

Нужно внимательно относиться к своему здоровью. Соблюдайте сбалансированную диету.

Отношения

Во второй половине месяца возможны ссоры и недоразумения с партнером. Попытайтесь понять его точку зрения и не реагировать на события слишком импульсивно.

Телец

Карьера и финансы

Начало месяца будет не слишком успешным. Вам надоест ежедневная рутина. Но во второй половине сентября события будут развиваться безумными темпами. Вы сможете реализовать свои креативные идеи и добиться успеха. Финансовое положение улучшится, но планируется и увеличение затрат.

Здоровье

Держите себя в хорошей форме и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

Отношения

Семья обеспечит вам заботу и поддержку. Вы проведете уютные осенние вечера в кругу близких. Одинокие Тельцы могут встретить кого-то особенного.

Близнецы

Карьера и финансы

Удача будет благосклонна к вам в этом месяце, на работе можно ожидать повышения. Также существует высокая вероятность смены места работы.

Здоровье

Следует внимательно относиться к своему здоровью, и ваши усилия принесут хорошие результаты.

Отношения

Найдите баланс между работой и личной жизнью. Вам следует проводить больше времени с близкими и родными. Это благоприятный период, чтобы начать планировать пополнение в семье. Одинокие, скорее всего, найдут свою половинку.

Рак

Карьера и финансы

На работе возможны задержки и препятствия, которые не дадут вам достичь намеченных целей. Вы можете проиграть своим конкурентам, и прибыль будет меньше, чем ожидалось.

Здоровье

Пожилой член семьи может столкнуться с определенными проблемами со здоровьем, что вызовет много тревог.

Отношения

Вы получите достаточную поддержку от своего партнера, хотя с другими членами семьи вероятны недоразумения.

Лев

Карьера и финансы

Очень благоприятный месяц для достижения карьерных целей. Успех придет в творческих проектах и на переговорах. Астрологи советуют благоразумно относиться к расходам и бюджету.

Здоровье

Во второй половине месяца вас могут беспокоить некоторые проблемы с желудком.

Отношения

С партнером возникнет недоразумение, которое решится в течение месяца. Попытайтесь не скрывать своих тревог и переживаний, а искренне обсудить их с партнером. Одинокие встретят кого-то особенного во второй половине месяца, но не торопитесь взять на себя обязательства.

Дева

Карьера и финансы

Вы можете столкнуться с некоторыми непредвиденными проблемами, которые полностью испортят ваши планы. В этом месяце попробуйте адаптировать политику "сделай сам" и делегируйте как можно меньше, поскольку коллеги могут ставить палки в колеса.

Здоровье

Следует внимательно относиться к своему здоровью. Запишитесь на полное обследование.

Отношения

Вы будете наслаждаться стабильностью и гармонией в отношениях. Однако будьте осторожны касаемо того, что вы говорите друзьям. Не рассказывайте слишком много о личном.

Весы

Карьера и финансы

Сентябрь – месяц наград. Ваше начальство оценит вашу преданность делу, и вы получите повышение. Это хорошее время для инвестирования.

Здоровье

Вы будете здоровы, бодры и счастливы. Почаще бывайте на свежем воздухе и ешьте побольше свежих овощей и фруктов.

Отношения

У вас могут возникнуть определенные разногласия с членами семьи, поэтому следует избегать острых углов и не провоцировать лишние споры.

Скорпион

Карьера и финансы

На работе будут трудности и сбои. Вы полностью потеряете энтузиазм в отношении какого-либо проекта. Ситуация улучшится во второй половине месяца, когда на банковский счет поступят деньги.

Здоровье

Первые две недели могут быть стрессовыми с точки зрения здоровья. Вы можете страдать от головных болей и болей в суставах.

Отношения

Наслаждайтесь миром и гармонией. Ваши отношения улучшатся, если вы приложите усилия, и не будете копаться в прошлом.

Стрелец

Карьера и финансы

Вы долго и настойчиво работали, и, наконец, получите желаемое вознаграждение. Благоприятное время, чтобы реализовать свои планы по расширению и рассчитывать на хорошую прибыль.

Здоровье

В сентябре вы можете столкнуться с каким-то наследственным заболеванием. Некоторые вещи находятся вне вашего контроля, но здоровье должно быть вашим приоритетом.

Отношения

Нет ничего лучше честности и откровенности. Поговорите с партнером о своих переживаниях о будущем.

Козерог

Карьера и финансы

Не отказывайтесь от зарубежной поездки – она будет успешна и улучшит ваши перспективы на работе.

Здоровье

Месяц начнется с небольших проблем со здоровьем. Инвестиция в уход за собой – лучшая инвестиция, которую вы можете сделать.

Отношения

Не торопитесь с импульсивными решениями и не провоцируйте конфликты.

Водолей

Карьера и финансы

Сентябрь будет похож на американские горки. Вам придется очень много работать, чтобы реализовать свои амбиции, но прогресс будет медленным.

Здоровье

Вас могут беспокоить боли в суставах. Не откладывайте визит к врачу.

Отношения

Это не самый лучший месяц для пар. Вы должны быть осторожны с импульсивными необдуманными словами. Лучше всего – дать партнеру немного свободы.

Рыбы

Карьера и финансы

Ожидайте повышения и новых перспектив в начале месяца. Работы будет много, но затраты придется контролировать. Путешествия, связанные с работой, не принесут прибыли.

Здоровье

В этом месяце вы можете страдать от бессонницы и болей в суставах.

Отношения

Над отношениями придется поработать. Вы должны быть более терпеливы к своему партнеру и заботливы к своей семье и друзьям.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на сезон Девы для всех знаков зодиака.

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