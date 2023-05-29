Неделя июньского полнолуния вытянет вас из зоны комфорта: что ждет каждый знак зодиака

Во время июньского полнолуния небесные транзиты будут побуждать к выходу из зоны комфорта. Это период обостренных чувств, импульсивных поступков и непредсказуемых поворотов судьбы.

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Но астрологи успокаивают: Луна будет находиться в сбалансированном знаке Весов с понедельника по среду, что поможет сглаживать любые проблемы в отношениях и говорить правду, одновременно заботясь о нуждах других. Во время общения следует задать цель выслушать, чтобы понять, а не убеждать в своей точке зрения.

Овен

В начале недели вы будете думать о любви, особенно когда Луна в Весах подчеркнет ваш сектор брака и партнерства. Если вы одиноки, вероятны неожиданные и очень перспективные встречи. В первые дни июня вы заметите множество новых перспектив. Например, если вы ожидали ответа на вакансию или конкурс, вы можете получить уведомление примерно в это время. Следует также позаботиться о здоровье и отказаться от вредных привычек.

Телец

Вы будете сосредоточены на самочувствии. Астрологи советуют лучше заботиться о себе, физически и духовно. Период полнолуния будет для вас несколько изнурительным. Вероятны проблемы в финансовой сфере и в вопросах совместного партнерства. Вы почувствуете необходимость высказать свои самые смелые мысли и чувства, которые раньше держали под замком.

Близнецы

Астрологи советуют весело провести время и разрешить своему внутреннему ребенку взять на себя инициативу. Лето – пора приключений. Позвольте себе расслабиться, отдохнуть и исследовать новые горизонты. В конце недели будут неожиданные перемены в личной жизни. Могут появиться поклонники. Попытайтесь просто впустить любовь в свою жизнь, даже если поначалу это кажется контрпродуктивным или рискованным.

Рак

Для вас наступил неспокойный период. Вы словно будете находиться на эмоциональных качелях. Попытайтесь взять несколько выходных и отдохнуть. Вам понадобится помощь и поддержка. В начале лета вы можете чувствовать себя физически истощенным, займитесь восстановительными оздоровительными практиками и научитесь говорить "нет" токсичным людям.

Лев

Звезды советуют быть более изощренным и участливым в общении. Присутствие Марса в вашем знаке усилит чувство нетерпения, поэтому вы будете даже активнее и смелее, чем обычно. Но полнолуние заставит поставить себя на место других людей и учесть их потребности и перспективы. Выходные будут исполнены радости, общения и ярких моментов. Вы действительно сможете наслаждаться жизнью.

Дева

Ваше внимание будет сосредоточено на финансовых целях. Вместо того чтобы смотреть на деньги сквозь практическую призму, вам будет полезно взглянуть на них более творчески и с точки зрения не только собственных потребностей. Полнолуние будет для вас периодом переосмысления, но вы найдете необходимые инструменты, чтобы восстановить себя даже посреди хаоса или недоразумений.

Весы

Неделя полнолуния идеально подходит для начала серьезных изменений в профессиональной или творческой сферах вашей жизни. Скорее всего, вы думали об этой смене с конца 2022 года, и сейчас звезды сошлись – вы можете ощутить всплеск уверенности и готовности к победам. Вы гораздо более амбициозны и целеустремленны, чем может казаться со стороны. Небесные транзиты советуют поощрять вашего внутреннего ребенка идти к своим мечтам.

Скорпион

Вам захочется покоя и отдыха. Возможно, у вас будет настроение уютно устроиться в постели с книгой, послушать музыку, посмотреть любимый сериал и заказать пиццу. Вы на грани выгорания, поэтому не пренебрегайте отдыхом. Полная Луна в выходные может привести к тому, что вы либо осознаете, что тратите слишком много денег на несерьезные вещи, либо, наоборот, финансовая прибыль может прийти настолько внезапно, когда вы этого совсем не ожидаете. В любом случае, вашей целью должно быть сосредоточение на создании финансовой подушки на будущее.

Стрелец

Полнолуние состоится в вашем знаке, поэтому готовьтесь к решающей неделе. Начало лета лучше посвятить самоанализу и переосмыслению ценностей. Вам могут предложить возможность, о которой вы мечтали. Прежде чем сказать "да", убедитесь, что ваши текущие цели все еще согласуются с тем, чего вы когда-то так страстно желали.

Козерог

Наслаждайтесь последней неделей Венеры, планеты любви, в вашем противоположном знаке Рака. Этот интроспективный транзит поможет восстановить чувственность и приведет к исцеляющим разговорам или возобновлению отношений. В профессиональном плане следует четко и уверенно озвучивать вашу точку зрения или выражать просьбы, даже если руководство или коллеги будут слишком удивлены такой инициативой. Прислушайтесь к своей интуиции.

Водолей

Полнолуние приведет к значительным изменениям в ваших дружеских отношениях. Будут конфликтные ситуации и новые сближения, споры и искренние разговоры. Если инстинкт подсказывает вам дистанцироваться от некоторых людей – следует прислушиваться к своим чувствам.

Рыбы

Вы переживаете период восстановления, и Луна в Весах в понедельник и среду может заставить вас чувствовать себя нерешительными по поводу следующих шагов. Нет необходимости принимать решение немедленно, используйте это время для размышления и оценки. Полнолуние подчеркнет аспекты вашей карьеры, которые вы готовы полностью изменить.

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