Лучший месяц года: кому июнь принесет удачу и счастье. Гороскоп

Астрологи утешают прогнозами: июнь будет одним из самых позитивных месяцев года. В течение следующих недель все знаки будут чувствовать оптимистичное влияние Юпитера и Сатурна, поэтому многие получат хорошие новости и будут иметь возможность для карьерного роста.

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По словам астрологов, в личных отношениях будут драматические и судьбоносные моменты. Львов ждет фантастический месяц относительно карьеры, а Стрельцам захочется перемен и путешествий.

Овен

В июне вам придется много общаться: будут и встречи с друзьями, и разговоры о личном, и деловые переговоры. Но все-таки вам захочется побыть наедине. Саморефлексия может принести невероятные идеи, которые вам захочется реализовать. Вероятно, вы получите новую высокооплачиваемую работу или начнете успешный бизнес. Дни с 21 по 31 июня могут быть очень удачными для одиноких Овнов – вы можете встретить кого-нибудь особенного.

Телец

Вы получите отличные новости, касающиеся работы. Удачная идея может превратиться в большие прибыли. Удовольствие и новые встречи также сыграют немаловажную роль в вашей июньской истории любви. Последние дни месяца идеальны для того, чтобы сменить стиль, устроить шоппинг или записаться в парикмахерскую.

Близнецы

В последнее время вы ощущали глубокую потребность в отдыхе, вам хотелось побыть наедине, заняться медитативными практиками и т.д. Эти спокойные моменты могут быть очень продуктивными. Они дадут старт невероятному успеху в карьере. В конце месяца астрологи рекомендуют сосредоточиться на денежных и рабочих делах.

Рак

Вы восстановите силы и будете иметь много энергии, чтобы начать летний сезон полными бодрости и оптимизма. Юпитер и Сатурн предлагают вам инвестировать в обучение, путешествия или личное развитие. Обмен этим опытом с единомышленниками может привести к значительным успехам в будущем. В конце месяца можно получить повышение на работе, грант на обучение или помощь, которая поможет вам сосредоточиться на заветном проекте.

Лев

Это может быть фантастический месяц для вашей карьеры. Редкое соединение Юпитера с Северным узлом может дать вам новую работу, деловое соглашение или открыть новую дверь. Не стоит упускать такую невероятную возможность. Если вы одиноки, июнь принесет множество встреч и ярких свиданий. Если у вас есть партнер, запланируйте что-то особенное.

Дева

Июнь будет месяцем путешествий и учебы. Если в начале лета вселенная открывает вам двери для исследования совершенно новой территории, отважитесь рискнуть и выйти из зоны комфорта. В личной жизни возможны некоторые недоразумения. Звезды советуют прислушиваться к интуиции.

Весы

Июнь может быть решающим месяцем в личной жизни. Возможно, вы встретите особого человека, познаете любовь с первого взгляда, запланируете переезд с партнером или даже пополнение в семье. Приготовьтесь к судьбоносным изменениям. Также в течение следующих четырех недель будет много амбициозных проектов на работе.

Скорпион

Июнь может быть одним из ваших лучших месяцев этого года. Соединение Юпитера с Северным узлом может принести в вашу жизнь особого человека — если не любовь всей жизни, то хотя бы наставника или делового партнера. Этот человек будет иметь большое влияние на вашу жизнь. Вы будете настроены на то, чтобы добиться успехов в карьере.

Стрелец

Вам захочется перемен и путешествий. Попытайтесь забронировать поездку и расслабиться. Если вам нужно принять важные решения в конце месяца, лучше отложить их на июль. Нептун будет ретроградить 30 июня, так что вам будет трудно понять, как и куда лучше всего двигаться вперед.

Козерог

Это благоприятный месяц, чтобы успокоиться и заняться самоанализом. Вы чувствуете себя слишком истощенными. Дайте себе время для размышления и отдыха. Впереди вас ждут некоторые довольно интересные достижения. 11 июня Плутон вернется в ваш знак и, вероятно, вам придется иметь дело с незавершенными ситуациями из прошлого.

Водолей

Вы почувствуете облегчение, когда Плутон покинет ваш знак 17 июня. Это замедлит все изменения и позволит вам перевести дыхание. Июнь будет полон романтики. Больше времени проводите рядом с партнером или семьей. А если вы одиноки, чаще бывайте в людных местах – судьбоносная встреча не заставит себя ждать.

Рыбы

В июне у вас будет возможность замедлить темп и перевести дыхание. Полнолуние в Стрельце 3 июня завершит проект, и, скорее всего, принесет вам приятные новости. Затем 17 июня Сатурн станет ретроградным в вашем знаке. Теперь и до ноября вы получите перерыв, а также возможность пересмотреть свою общую жизненную стратегию. В конце месяца звезды советуют взять отпуск, чтобы дать возможность расслабиться и перезагрузиться.

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