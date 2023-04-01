Небольшое путешествие или бесконечная работа: гороскоп на  1-2 апреля для всех знаков зодиака

Тельцы на выходных отправятся в путешествие, их ждет буря эмоций. Овнам придется работать, забыв об отдыхе.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 1-2 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Забыть о работе вам не дадут, наоборот, все выходные посвящаете разным производственным вопросам, все время, если не пропадаете на работе, так работаете дома, звоните, ведете переговоры, советуетесь и договариваетесь.

Телец

Отправляйтесь в какую-нибудь поездку, небольшое путешествие, может, на экскурсию или к родственникам, а может, к друзьям на дачу, чтобы и удовольствие получить, и жизнь разнообразить, и о чем-то интересном узнать, добавить новых впечатлений.

Близнецы

Дальние родственники или друзья могут напомнить о себе или даже нагрянуть в гости, впрочем, все может обойтись встречами на нейтральной территории. И вы будете им благодарны за то, что заставили вас подняться и отправиться куда-то.

Рак

Романтический привкус этих выходных останется надолго, ведь у вас происходят очень интересные процессы – на горизонте появляются те, кто проявляет к вам интерес или к кому вы начинаете неровно дышать, и это чувство оказывается взаимным.

Лев

Хотя домашних дел у вас сейчас накопилось немало, но вы сможете очень быстро с ними справиться для того, чтобы высвободить время для встреч с друзьями и для своих увлечений, ведь дела-делами, а удовольствие от жизни тоже должно быть.

Дева

Наведение порядка вокруг себя станет для вас очень важным делом, и начнете вы в эти выходные, но работы себе запланируете так много, что растянете удовольствие и на следующую неделю, подключив еще и чуть ли не всех родственников.

Весы

Это будут очень милые и семейные выходные, когда предстоит много общения с вашими родными, в том числе со старшими и очень дальними, когда вы чувствуете себя едиными со своим родом, когда вспоминаете детство и выясняете что-то важное о своих корнях.

Скорпион

Ведущей темой выходных станут знакомства с новыми и интересными людьми, которые могут вдохновить вас на какие-то неожиданные поступки и направить в совершенно неожиданном направлении, изменить ваши планы на ближайшее будущее.

Стрелец

Будет возможность побыть среди людей, в центре событий, а еще – поиграть мышцами, показать свои достижения и таланты. Возможно, станете зрителем или даже участником соревнований или конкурсов, даже окажетесь в победителях.

Козерог

Будете работать достаточно интенсивно, может даже физически, на природе, что-то убирать, копать, обустраивать, организовывать. Наступает весна, хочется быть больше на свежем воздухе, больше двигаться, наводить порядок.

Водолей

Наконец-то вы находите время для того, чтобы заняться закупками и пополнить свои запасы. И это очень полезный навык – сохранять определенный запас и время от времени его обновлять. Также можете заняться весенними покупками: покупаете семена, саженцы, удобрения и инструменты.

Рыбы

Можете провести эти дни в достаточно расслабленном состоянии, все больше в постели или на диване, просматривая фильмы и предпочитая очень спокойные занятия. Вы будто набираетесь сил для какого-то мощного рывка вперед.

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