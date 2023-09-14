Не спешите: что предвещает недельный гороскоп всем знакам

Меркурий завершает свое ретроградное движение в Деве 15 сентября. Это может заставить большинство знаков чувствовать себя неуверенными и нерешительными.

Главное конкретно сформулировать свои цели и не бояться рассказывать об этом другим, сосредоточьтесь на шагах, которые изменят вашу жизнь. Астрологи составили гороскоп, который поможет во всем разобраться.

Овен

Меркурий находится в вашем доме здоровья и благополучия, поэтому это взбодрит вас и вдохновит заняться спортом. Вы почувствуете прилив энергии и сил на работе, что поможет вам добиться желаемых результатов. Но не беритесь сразу за несколько дел, выберите что-то одно и уделяйте этому достаточно времени и внимания.

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Телец

Ретроградный Юпитер требует от вас оживленности, даже если вы чувствуете много энергии и сил. В этот период вы измените свои взгляды на жизнь, но не торопитесь делать выводы, лучше тщательно все обдумайте. На этой неделе вы можете встретить человека из прошлого, который захочет восстановить связь с вами.

Близнецы

Возможно, вы чувствуете нерешительность и неуверенность в действиях, касающихся вашей семейной жизни. На этой неделе вы получите все ответы на вопросы и проясните ситуацию. Не торопитесь что-либо менять, лучше медленными шагами, но уверенно идите к цели.

Рак

Новолуние в Деве находится в вашем доме общения и даст вам больше сил и уверенности. Если в последнее время вы избегали каких-либо встреч и общения, то сейчас самое время это исправить, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние. Хватайтесь за любые возможности, которые дает вам жизнь.

Лев

Венера набирает скорость в вашем знаке, и вы можете заметить, что и ваша мотивация к решительным действиям также растет на этой неделе. Новолуние в Деве находится в вашем доме финансов, поэтому используйте этот период, чтобы улучшить свою прибыль. Но не зацикливайтесь только на деньгах, сосредоточьтесь и на своем внутреннем состоянии.

Дева

Возможно, вы были слишком суровы к себе или другим в последнее время. Помните, что не стоит жить прошлым, даже если вы совершили ошибку, то не сосредотачивайтесь на ней и не наказывайте себя. Новолуние в вашем знаке поднимет вам настроение и отвлечет от плохих мыслей. Расскажите о своих желаниях и целях, создайте план и следуйте ему, чтобы достичь желаемого.

Весы

Весы могут подвергнуть сомнению их дружеские отношения. Вы еще не уверены, кому можно доверять и рассказывать о своих чувствах. Возможно, негативный опыт в прошлом повлиял на вас так, что вам трудно открыться людям. Но Новолуние в Деве поднимет вам настроение приятными событиями и яркими эмоциями.

Скорпион

Новолуние в Деве находится в вашем доме дружбы, поэтому вам захочется больше провести время с друзьями. Венера в знаке Льва активирует ваш дом репутации, поэтому это может вызвать у вас сомнения в работе или проекте, который вы решили сделать. Ответственно относитесь к выполнению задач.

Стрелец

Ретроградный Юпитер позволит вам исследовать свой внутренний мир и определить то, что вы действительно хотите и нуждаетесь. Примите эти изменения, которые могут оказать положительное влияние на ваше будущее. Новолуние в Деве создаст хорошие условия для роста на работе, поэтому воспользуйтесь этой возможностью.

Козерог

Вы можете ощущать беспокойство относительно вашего финансового положения. Не волнуйтесь, ваша планета Сатурн могла замедлить прогресс на работе за последние несколько недель, но это все временно. Не разрешайте своим страхам и тревогам контролировать вас. Сосредоточьтесь на целях и уверенно идите к ним.

Водолей

Недавняя ретроградность Урана в Тельце могла смутить вас, но это также поможет изменить вашу жизнь. Если вы поставили карьеру на первое место, то не стоит забывать о личной жизни. Найдите баланс между разными сферами, чтобы наладить связь с семьей и друзьями. Отдохните, чтобы наполниться энергией и новыми силами.

Рыбы

Новолуние в Деве улучшат ваши отношения с партнером. Если у вас были какие-то проблемы, вы можете начать все заново. Меркурий поможет найти путь к переменам, чтобы улучшить жизнь. Не критикуйте себя, а примите эти изменения и двигайтесь вперед. Возможно, вам следует завести дневник и записывать свои чувства и потребности, чтобы проследить, как меняется ваш духовный мир.

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