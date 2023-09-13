Гороскоп на осеннее равноденствие: кто выйдет из зоны комфорта и почувствует одиночество

23 сентября Солнце будет расположено над экватором, что приведет к одинаковой продолжительности дня и ночи. Это может повлиять на эмоциональное состояние людей и заставит их выйти из своей зоны комфорта.

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Астрологи составили гороскоп, который поможет справиться с этим. Главное не дать чувствам взять контроль над вами, чтобы не совершить ошибок.

Овен

Овны предрасположены к крайностям, а не стабильности, поэтому осеннее равноденствие может негативно повлиять на них. Приложите усилия, чтобы найти баланс в этом месяца. Сезон Весов поможет упорядочить ваши эмоции.

Телец

Осень – это легкое и яркое время года, отражающее душу Тельцов. Выйдите из своей зоны комфорта и воспользуйтесь возможностью, которую дает вам Вселенная. Стройте планы и посещайте интересные мероприятия.

Близнецы

Лето – это время Близнецов, поскольку они наслаждаются вечеринками и теплыми вечерами. Осень может принести чувство одиночества, но найти баланс можно в осеннее равноденствие. Хотя это будет трудно для энергичных Близнецов, но это нужно сделать, чтобы восстановить связь с миром.

Рак

Раками управляет Луна, поэтому равноденствие может отрицательно повлиять на них. Эмоции могут быть настолько сильными, что это приведет к некоторым трудностям. Возьмите свои чувства под контроль и не допустите ошибок в этот день.

Лев

Львами управляет Солнце, поэтому такие небесные изменения, как солнцестояние и равноденствие, оказывают большое влияние на этот знак. Пора проститься с летом и принять покой и хмурые оттенки осени. Хотя Львы и скучают по солнечным дням, осенью они смогут найти равновесие.

Дева

Конец сезона Девы – это время осеннего равноденствия. Под влиянием этого знака общество в целом стало организованным и аккуратным, избавившись от ненужного эмоционального багажа. Поэтому осеннее равноденствие – это своеобразный переход от зажигательного лета к спокойной осени.

Весы

Это сезон Весов, поэтому никто не будет им наслаждаться больше, чем вы. Осеннее равноденствие сигнализирует о положительных изменениях в вашей жизни. Спокойные моменты и краски осени по-настоящему сделают Весов счастливыми.

Скорпион

Секреты – это зона безопасности для Скорпионов. Они открываются только перед людьми, которым доверяют и знают много лет. С наступлением дня осеннего равноденствия Скорпионы оставляют лето позади и обретут комфорт в тени зимы.

Стрелец

Конец лета сильно бьет по Стрельцам, они ведь очень любят путешествовать. Равноденствие требует момента покоя и равновесия, но это не их атмосфера. Вам необходимо побыть в спокойной атмосфере несколько дней, чтобы свыкнуться с мыслью, что уже осень и нужно готовиться к зимнему сезону.

Козерог

Козерог – деловой знак, понимающий, что изменения – это движение в жизни. И поэтому, когда приходит время, чтобы что-то изменить, они хватаются за эту возможность. Осеннее равноденствие показывает, что нужно скорректировать свой распорядок дня.

Водолей

Водолей часто закрываются в себе и углубляются в свой мир. Равноденствие вдохновит их посетить новые места и исследовать новые сферы. Они умны и начитаны, но не любят хвастовства со стороны других.

Рыбы

Рыбы – романтические натуры, возлагающие на себя большие надежды. Призыв равноденствия к равновесию и самооценке – это сообщение, которое вы должны хорошо услышать. Найдите баланс во всех сферах жизни, чтобы почувствовать себя счастливыми.

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