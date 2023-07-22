Не сможет справиться со стрессом: астрологи назвали самый трусливый знак зодиака

Некоторые знаки зодиака обожают риск, вызовы и сложные ситуации, иные же предпочитают спокойное и размеренное течение жизни. Одни способны противостоять своим страхам и брать на себя ответственность, другие обычно капитулируют при первых признаках опасности.

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Астрологи составили рейтинг знаков зодиака, которые плохо справляются со стрессом. Они не обладают достаточной смелостью, чтобы бесстрашно двигаться вперед и выберут синицу в руках, а не журавля в небе.

6. Дева

Девы – врожденные перфекционисты. Они известны своим сильным стремлением к совершенству и часто ставят перед собой недостижимые цели.

Астролог Тара Беннет отметила, что трусость обычно становится "движущей силой" в жизни Девы, поскольку именно "страх в толкает их поднимать планку все выше и выше".

5. Телец

Тельцы не считают себя трусами. Просто они предпочитают комфорт и стабильность.

Астролог Ракель Родригес подчеркнула, что Тельцы преуспевают в знакомом окружении и неохотно воспринимают новые и неизвестные обстоятельства.

Представителям этого знака нужно много времени, чтобы набраться смелости выйти из зоны комфорта.

4. Рыбы

Нежные, отзывчивые и мечтательные Рыбы точно не будут рисковать собой и комфортом ради близких. Чтобы защитить тонкий эмоциональный баланс, они предпочитают избегать конфронтаций.

Беннет добавила, что этот знак зодиака будет долго плыть по течению, и вряд ли рискнет выйти из зоны комфорта. Рыбам просто не хватает смелости рисковать.

3. Весы

Весы – дипломаты и миротворцы, если они когда-нибудь и пойдут на риск, то только ради сохранения мира. Представителям этого знака жизненно необходима гармония.

"Мысль о конфликте и дисгармонии может настолько пугает Весов, что они будут всячески избегать конфликтных ситуаций", – рассказала Родригес. Это можно воспринимать как трусливое поведение, но, по сути, это просто стремление к миру и равновесию.

2. Козерог

Козерогов иногда называют наиболее трусливым знаком зодиака из-за их осторожного и придирчивого подхода к жизни.

Козероги оценивают все возможные результаты, прежде чем принять решение.

"Именно поэтому они производят впечатление нерешительных и трусливых людей", – отметила Родригес.

Козероги очень осмотрительны, они бережно относятся к финансам, дому, собственности и предпочитают лишний раз не рисковать. Страх перед будущим – основная причина излишней осторожности.

1. Рак

Раки очень эмоциональные и чувственные люди, и это часто заставляет их бояться всего и всех. Уязвимые представители этого знака очень болезненно реагируют на изменения и готовы при любом случае прятаться в свой панцирь.

"Раки тщательно оберегают свои эмоции и убегают в укрытие, если оказываются в тяжелой ситуации", – подчеркнула Беннет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие пять знаков зодиака имеют шанс прожить долгую жизнь. Эти люди обычно физически активны и соблюдают правильное питание.

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