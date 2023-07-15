Доживут до глубокой старости: какие знаки зодиака являются долгожителями

Продолжительность жизни зависит от многих факторов: состояния здоровья, экологии, уровня стресса и удовлетворения основных потребностей, материального благополучия, вредных привычек и т.д. Среди долгожителей, как выяснилось, доминируют представители нескольких знаков зодиака. Особенности характера, привычек и мировоззрения позволяют им доживать до глубокой старости и наслаждаться жизнью.

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По словам астологов, в общей сложности пять знаков зодиака имеют шанс прожить долгую жизнь. Эти люди обычно физически активны и придерживаются правильного питание. В каждом из них сочетается забота о здоровье с отсутствием склонностей к агрессии и рискам.

Козерог

Козерогам свойственна физическая и моральная выносливость. Это стойкие и настойчивые люди, которые быстро решают сложные ситуации и не зацикливаются на негативе. Зодиакальные Козероги – активные и живые люди, любящие спорт и светскую жизнь. Они относятся к работе как к страсти, стремятся к профессиональной реализации и достижению своих целей.

Козероги обычно заботятся о физической активности и регулярно проходят медицинские осмотры. Женщины-Козероги могут жить до 80 лет, а мужчины – до 77 лет.

Телец

Тельцы любят стабильность и боятся риска. Для счастья им нужна уютная и комфортная жизнь. Тельцы живут долго, ведь они очень осторожны и благоразумны. Они не будут идти на необдуманные риски, вряд ли выйдут из своей зоны комфорта, стремясь наслаждаться жизнью без стресса. Тельцы боятся перемен и избегают опасных ситуаций.

Тельцы очень заботятся о физической форме и могут потратить много денег на процедуры по уходу за телом. Им нравится естественность. Женщины Тельцы живут в среднем 80 лет, а мужчины – до 82 лет.

Весы

Основная жизненная цель Весов – жить в гармонии с собой и миром. Для них очень важны покой и стабильность, они совсем не любит перемен. Прежде чем принимать важные жизненные решения, Весы будут долго и тщательно все взвешивать и обдумывать. Потом снова взвешивать. И еще раз обдумывать.

Представители этого знака стремятся жить в согласии с людьми – они очень нуждаются в любви, одобрении, поддержке и помощи. Весы заботятся о здоровье и внешнем виде. Женщины-Весы живут в среднем 77 лет, а мужчины – 73 года.

Дева

Девы слишком заботятся о своем здоровье. Они регулярно посещают врача, занимаются спортом, сдают все анализы и выполняют все рекомендации. Девы хорошо организованы и умеют справляться со стрессовыми ситуациями. Если представители этого знака начинают экономить средства, то в большинстве случаев лишь для того, чтобы потом вложить их в свое здоровье и внешний вид. Неудивительно, что они выглядят моложе своего возраста. Женщины-Девы живут до 81 года, мужчины – до 77 лет.

Овен

Овны знают, как важен спорт и здоровое питание. В каждом жизненном вопросе Овны руководствуются разумом – это касается и осознания здорового образа жизни.

Представители этого знака сразу идут к врачу, как только почувствуют малейшее ухудшение самочувствия. Они решительны и упорны, проводят много времени на природе и регулярно выполняют физические упражнения. Женщины-Овны живут в среднем 79 лет, а мужчины – 78 лет.

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