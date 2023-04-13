Названы самый напыщенный знак зодиака

В скромном демонстрировании своих достижений нет ничего плохого. О тщеславии можно говорить, когда это превращается в громкое восхваление своего "я" и нивелирование заслуг и труда других.

Видео дня

Желая возвеличить себя над окружающими, некоторые знаки зодиака способны вести себя так, будто они лучше всех. Они, как правило, увлечены собой, любят похвастаться и сделают все, чтобы доказать свое преимущество. Астрологи рассказали, какие 6 знаков отличаются большим тщеславием.

6. Рак

Рак может казаться милым и заботливым. Но, заботясь о других, они все делают с мыслью о себе. Если они уделяют вам внимание, они ожидают, что вы также будете выполнять все их прихоти. А отказ может их очень обидеть.

"Они интуитивны, эмоциональны и любят слышать комплименты за свою заботу", – говорит Ребекка Шмидт, астролог Trust the Effing Process.

5. Телец

Тельцы тоже немного высокомерны. Они заботятся о себе и о том, что для них лучше всего. Их совсем не волнует мнение других.

В большинстве случаев эти люди выбирают карьеру, где они могут продемонстрировать свои навыки. "Многие работают своими руками и являются лучшими шеф-поварами, художниками и мастерами, которые знают, что их работа сделана хорошо", – говорит Шмидт.

Эти земные знаки могут быть достаточно самоуглубленными, и если они получат возможность похвастаться своими достижениями – они им точно воспользуются.

4. Козерог

Козероги предпочитают собственные амбиции. "Они имеют хорошие возможности для достижения успеха", – рассказывает Райан Марквардт, астролог и основатель Ryan's Astrology.

Козероги слишком зациклены на себе и своей работе.

"Козероги не имеют угрызений совести из-за того, что отбирают возможности у других людей, чтобы получить то, чего они хотят", – говорит Марквардт. Они не любят ошибаться, и их высокомерие может быть неприятным и грубым.

3. Овен

Вспыльчивый характер Овнов может помочь им вести за собой других, но они слишком зациклены на себе, чтобы обращать внимание на нужды окружающих.

"Они могут быть слишком агрессивными и властными из-за своего естественного желания быть независимыми и самостоятельными", – говорит Марквардт.

2. Скорпион

Скорпионы любят, когда их видят, даже если они склонны держаться в стороне. Им просто жизненно необходимо знать, что они самые умные, лучшие, идеальные.

"Они тщеславны и считают себя выше других, особенно когда дело касается их убеждений, идей и мыслей", – говорит Шмидт.

Скорпионы вообще не учитывают мысли и чувства других и поступают только так, как им выгодно.

1. Рыбы

Вы можете быть удивлены, увидев Рыб как самый тщеславный знак зодиака. Рыбы, как правило, известны своей участливостью и заботой. Марквардт объясняет, что "они часто олицетворяют комплекс превосходства и менталитет святости".

Им тяжело принять и пережить взлеты друзей и знакомых, ведь Рыбы хотят превзойти их любым способом. Они могут в конце концов смотреть на других свысока просто потому что чувствуют себя не столь идеальными.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким знакам на этой неделе больше всего повезет.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.