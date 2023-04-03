Растущая луна принесет неприятности трем знакам: гороскоп

Апрель принесет нам два периода растущей Луны. Первый закончится уже 5 числа, второй продлится дольше – с 21 по 30 число. Оба они будут неудачными для трех знаков зодиака.

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Астрологи составили прогноз на растущую Луну и рассказали, кому следует готовиться к неприятностям. Узнайте, есть ли в этом числе ваш знак.

Телец

Луна до полнолуния несет вам только неудачи в поездках и путешествиях. Это период для важных перемен в вашей жизни. Поэтому вам не стоит испытывать судьбу изменением места нахождения.

Дева

Для вас существует большая вероятность финансовых проблем. Вам может понадобиться занять значительную сумму денег. В этом случае воздержитесь от ненужных покупок – планируйте все походы в магазин заранее. Также не подвергайте себя излишнему стрессу и больше отдыхайте.

Весы

Ваши планы идут прахом. Не старайтесь что-то с этим сделать – так вы сами себе нанесете немалый вред. Просто перенесите важные дела на другие дни, а неблагоприятные дни посвятите выполнению рутинных задач.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для каких пяти знаков зодиака апрель станет счастливым месяцем.

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