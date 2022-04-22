Названы пять самых опасных знаков зодиака: способны на страшные поступки в гневе

Внешность бывает часто обманчивой – за маской приветливости могут скрываться совершенно другие чувства. Некоторые люди весьма опасны в гневе и способны на страшные поступки, о которых и сами потом будут жалеть.

Об этом заявили астрологи издания Notícias ao Minuto. По их словам, значительное влияние на характер человека оказывают время и дата, в которые он родился. Наиболее опасными считают пять знаков зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Уроженцы этого знака очень импульсивны, они сперва действуют, а потом уже думают о том, что натворили. Овны могут быть агрессивными в ссоре и проявлять точно не лучшие свои качества. Рожденные под этим знаком обладают "взрывоопасным" характером – они очень настойчивы, всегда добиваются своего, но одна мелочь может привести их в бешенство.

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Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы известны своей уравновешенностью и стремлением к гармонии, но это всего лишь "маска". Если в жизни что-то идет не так, возникают проблемы, они могут быть прийти в ярость. То же самое происходит, если Весы понимают, что их обманули. Рожденные под этим знаком способны на "холодную" месть.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Люди этого знака – настоящие перфекционисты и способны достичь больших высот в карьере, но их очень злит несовершенство мира. Девы могут быть агрессивными и критиковать даже своих близких, что часто провоцирует конфликты в семье. Родившиеся под этим знаком не забывают обид и всегда отомстят тому, кто задел их чувства.

Лев (22 июля – 22 августа)

Львы любят быть в центре внимания и ради того, чтобы стать лучшими, готовы пойти по головам. Они не думают о чувствах других и готовы на любые подлости, лишь бы достичь желаемых целей. Для Львов ложь – это всего лишь возможность получить то, что им нужно. С представителями этого знака нужно быть осторожными.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыб считают очень дружелюбными людьми, но это далеко не так. Уроженцы знака в гневе проявляют свои худшие качества и могут совершать плохие поступки. Им трудно контролировать свои эмоции, даже если они знают, что причиняют этим боль другим. Рыбы обязательно мстят своим обидчикам, но не сразу, а выждав удобный момент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.