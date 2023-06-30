Настоящий счастливчик: какой знак зодиака станет самым успешным в июле. Гороскоп

Основная часть июля проходит под зодиакальным созвездием Рака, так что логично было бы предположить, что именно его представители будут наиболее успешными в это время. Но в этом году небесная обстановка обещает наибольшее везение другому знаку.

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Астрологи проанализировали ситуацию на небосводе и назвали наиболее успешный знак зодиака в июле 2023 года. Узнайте, к кому Вселенная будет наиболее благосклонна в следующем месяце.

Весы

Звезды сложатся для этого воздушного знака настолько удачно, что астрологи рекомендуют его представителям составлять действительно большие планы на июль. Все обстоятельства будут способствовать осуществлению этих планов. Поэтому вспомните, к чему вы стремились и о чем мечтали, даже если мечты казались слишком грандиозными. Сейчас ничто не может быть недостижимо для вас.

Вы будете легко привлекать деньги на все свои проекты. Поэтому смело подавайте заявки на финансирование. Также на работе просите о повышении или прибавке к зарплате – начальство как никогда ценит вас и обеспечит продвижение по карьере.

Отношения с близкими и любимыми для вас выйдут на новый уровень, поэтому будьте открытыми для общения. Июль станет прекрасным месяцем для помолвки и свадеб у Весов. Заключенный в этот месяц брак будет крепким и длительным, а отношения супругов будут складываться на основе взаимного уважения и честности. Также таким парам будет легко зачать и родить детей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал финансовый гороскоп на июль 2023 года для всех знаков зодиака.

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