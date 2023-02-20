Настоящий прорыв или романтика: гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака

Скорпионов ждет настоящий прорыв, они смогут решить сложные вопросы. Тельцы будут наслаждаться романтикой.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 20 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вас кто-то будто бы подталкивает провести какие-то разборки, выяснить правду, рассказать все, что вы думаете и об этом мире, и о людях. Словом, откровенность сегодня будет повышенной, и это может определенным образом сказаться на ваших отношениях.

Телец

Любовь сегодня приходит неожиданно, это может случиться во время внезапного знакомства, мягко перетекающего во свидание. А для семейных людей повышается риск увлечься и влюбиться в кого-то постороннего.

Близнецы

От очень серьезных людей приходят серьезные предложения, которые будут очень льстить своей грандиозностью и которые могут вас поднять на новый недостижимый уровень. Поэтому отнеситесь к ним серьезно и соглашайтесь.

Рак

Будьте сейчас скромными и экономными, категорически не рекомендуется разбрасываться деньгами и разными другими имеющимися ресурсами, хотя и очень хочется. Но придержите лошадей и скоро убедитесь в том, что это решение было правильным.

Лев

Конкурентная борьба обостряется, ваши соперники показывают очень высокий класс, так что и вам не приходится расслабляться. Наоборот, вы собираете все имеющиеся силы и пытаетесь побить все свои и чужие рекорды.

Дева

Перед вами открывается целый ряд очень привлекательных проектов, среди которых вы должны выбрать то, чем будете заниматься в ближайшее время. И в ваших интересах выбрать именно то, что вам будет нравиться и вдохновлять.

Весы

Отведите целый день на планирование, чтобы потом очень быстро взяться за дела и активно добиваться цели, ведь вам сейчас нужно осмыслить, куда двигаться и чего достигать в течение этой недели и следующего месяца.

Скорпион

Очень активный день, когда совершается настоящий прорыв, удается решить самые сложные вопросы, которые пробуксовывали уже длительное время. Поэтому можете себе поставить зачет и вознаградить себя за труды.

Стрелец

Вам будет куда спешить и зачем ускоряться, ведь вы пытаетесь опережать соперников, поэтому работать приходится многои следить за тем, чтобы быть первыми по всем делам.

Козерог

Сейчас вы начинаете новое направление, работу или дело, и это будет очень непростой путь, полный ошибок, острых углов и тупиков. Но вы понимаете, что уже по старым путям идти не стоит, так что не остается ничего другого, как идти методом проб и ошибок.

Водолей

Отстаивая свое мнение, не надейтесь, что оно единственно верное, ведь может оказаться, что другие люди имеют совсем другой взгляд. И сегодня могут обостриться отношения из-за того, что каждый будет настаивать на своем.

Рыбы

Будет радостный повод что-то отпраздновать, возможно, на работе будете отмечать какие-то производственные достижения, семейные праздники, дни рождения, юбилеи или новоселье. Словом, будет возможность обниматься и поесть чего-нибудь вкусного.

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