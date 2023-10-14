Настоящий отдых или продолжение работы: гороскоп на 14-15 октября для всех знаков зодиака 

Тельцы на выходных смогут насладиться настоящим отдыхом. Девам придется работать.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 14-15 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Хотя в планах было провести эти выходные спокойно и по-домашнему, вашим друзьям или родственникам не сидится на месте, и они вас потащат куда-то в люди, в гости, на экскурсии или на соревнования посмотреть.

Телец

Наконец-то можно ничего важного не делать, никуда не бежать, а просто наслаждаться бытием и отдыхом, что-то читать, играть в игры, медленно прогуливаться или спать все выходные.

Видео дня

Близнецы

Приходится работать и доделывать то, с чем вам не удалось справиться в течение рабочей недели. Так что выходные будут достаточно напряженными, вы пытаетесь уложиться в график и догнать потраченное время.

Рак

За вас никто вашу работу не сделает, ни дома, ни в вашей деятельности на помощников-волонтеров можете не рассчитывать, поэтому будете самостоятельно решать все ситуации, и учиться уже по ходу выполнения работы.

Лев

В голову лезут какие-то философские премудрости, захочется глубже погрузиться в изучение сложных тем, получить пищу для размышлений, познать дзен и набраться знаний от мудрых людей.

Дева

Руководство будет неумолимым и заставит вас работать и в выходные. И уже от вашей стойкости и уверенности зависит, получите ли вы из этого пользу, ведь можно воспользоваться ситуацией и договориться о дополнительной оплате или других бонусах.

Весы

Вопросы отношений сейчас могут активизироваться вплоть до обострения. Внезапно возникают какие-то недоразумения, претензии, которые ваши близкие начнут высказывать на ровном месте и требовать сатисфакции.

Скорпион

Сделайте сейчас все, чтобы ваша семейная жизнь превратилась из проблемной в чуть ли не образцовую. Внимательно послушайте и другую сторону, попытайтесь понять все аргументы, поговорите по душам.

Стрелец

Возникает стремление превратить свой дом в нечто очень идеальное, где нет лишней коробочки, не говоря уже о пыли. И вы будете с удовольствием и энтузиазмом наводить порядок и выбрасывать все, что вас раздражает.

Козерог

Не сидите дома, отправляйтесь куда-то за новыми впечатлениями или старым добрым чувством ностальгии. Возможно, появится шанс посетить родные места, помочь родственникам или просто прогуляться милыми вашему сердцу местами.

Водолей

Гости могут нагрянуть как снег на голову, совершенно не предупредив и не поинтересовавшись вашими планами. И от вас зависит как к этому относиться – изменять планы или выпроваживать эту "неожиданную радость".

Рыбы

Захочется какого-то вселенского спокойствия и умиротворения, присоединения к чему-то величественному и непостижимому, в результате вы можете оказаться если не на берегу реки, то где-то в местах силы.

Как сообщал OBOZ.UA, на октябрь этого года приходится коридор затмений. 14 числа произойдет кольцевое затмение Солнца, а 28 – частичное лунное. Следовательно, космические энергии несомненно окажутся настолько бурными, что будут нести значительные изменения представителям всех знаков зодиака.