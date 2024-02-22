Настоящие ленивцы: какие фамилии в Украине давали ленивым людям

Исторически фамилии образовались на основе прозвищ – а для них народная фантазия была безграничной. Прозвища давали от места обитания предка (Чех, Грек, Волох), особенностей внешности (Руденко, Носенко) или ремесла (Чумаченко, Рыбалко, Крамар).

Но больше всего прозвищ образовалось от определенной черты характера, которую имел какой-то предок. OBOZ.UA рассказывает об отдельной категории фамилий, которые давали ленивым людям.

Украинцы – трудолюбивый народ, но всегда так было, что пока одни горбатились на тяжелой работе, другие предпочли бы ежедневно бить баклуши. Сначала им давали шутливые прозвища, которые затем за столетия трансформировались в родовые фамилии.

Воскресенье издавна было нерабочим днем – люди ходили в церковь, убирали дома, пытались отдохнуть. Вероятно, отсюда и пошла фамилия Недилько и все производные (Недильский, Недильченко, Недиленко ). В настоящее время носителей этой фамилии в Украине зарегистрировано несколько тысяч.

Людей, которые любили допоздна поспать (как говорили в народе "пускать слюну") часто звали Слинько, Слинюк, Слинявук, Сопель, Сопельник.

Ленивцам, которые даже не следили за собой – не любили расчесываться или умываться по утрам – давали прозвища Невмывака, Невмывако, Нечесова.

Было когда-то в бытовой речи слово "лотышить", что означает "быть без дела". Людям, которые частенько били баклуши, пока другие работали, давали и соответствующие прозвища – Лотыш, Лотышко, Лотышенко.

Того, кто постоянно опаздывает, бесполезно тратит время и "бариться", называли Забарой или Забарным.

От слова "дрімати" образовались фамилии Дримайло, Дримайленко, Дриманов, Дримак – их когда-то давали медленным, сонливым людям.

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