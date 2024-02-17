Какие фамилии в древности давали украинцам, которые занимались торговлей: найдите свое

Фамилии – это не просто узаконенные прозвища, это ключ к нашему прошлому, к истории наших предков. Некоторые родовые имена освещают характер наших дальних родственников, их внешность, а другие дают представление о том, чем занимались наши предки.

Многие украинские фамилии пошли именно от названий профессий, среди которых и те, что связаны с торговлей. Более подробно именно о них рассказали в институте языкознания имени А.А.Потебни.

Торговля играла важную роль в жизни украинцев с давних времен. Ее значение трудно переоценить, ведь она позволяла не только обмениваться товарами, сбывать их излишки и т.д., но и развивать экономику, обогащать культуру и устанавливать экономические и дипломатические связи. Поэтому неудивительно, что большое количество украинских имен рода связано именно с торговлей.

Купец, Купецкий, Купчик – эти фамилии произошли от общего названия человека, который занимался торговлей.

Крамар, Крамаренко, Крамарук и Крамарчук образовались от того, как называли человека, торговавшего в своем собственном магазине.

Мазяр, Мазярок и Мазярук – мазом называли продавца дегтя.

Шинкар, Шинкарук, Шинкарюк – торговцев, которые сбывали водку и другие алкогольные напитки называли трактирщик или кочмар (от немецкого слова schenken).

Корчмарук, Кочмарик, Качмар, Качмарик, Качмарский и Качмарчук – родовые имена образованы от слова кочмар (по-польски – karczma, karczmarz).

Миняйло, Миняйлюк – происходят от названия странствующего торговца, который ездил по селам, меняя разные мелкие товары на сельские продукты.

Прасоль, Прасула и Парасуленко – фамилии образовались от названия "прасол", что означало торговца преимущественно вяленой рыбой и солью.

Чумак – чумаком называли человека, который вывозил хлеб из Украины, а возвращаясь завозил соль и рыбу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские фамилии принадлежали дворянам.

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