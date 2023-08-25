Настоящие фавориты: названы два знака зодиака, которым больше всего везет в любви и главного неудачника

Не всем везет в любви: одни находятся в вечных поисках, другие же в довольно раннем возрасте встречают партнера на всю жизнь.

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Оказывается, в любовных неудачах можно винить астрологию. Специалисты в отрасли привели интересную статистику: есть два знака, которые являются настоящими фаворитами любви, но не обошлось и без аутсайдеров.

Меньше шансов обрести счастье в любви, по мнению астрологов, имеют Водолеи. Есть только 40% вероятность того, что представителям этого знака посчастливится встретить идеального партнера. Причина в том, что Водолеи даже в юном возрасте – психологически зрелые люди.

"Любовь Водолея не для слабонервных. Эти люди мудры не по годам. Они начинают отношения так, будто это 30-летний брак, поэтому часто пропускают начальный этап восхищения и страсти", – отметил экстрасенс Инбаал Хонигман.

Однако не все так плохо. Астрологи говорят, что идеальными партнерами для Водолеев будут практичные и рациональные Девы, которые разделят их ценности.

А на другой стороне рейтинга – знак, которому больше всего везет в любви. Это Телец. Представителями этого знака управляет Венера.

Тельцы очень редко остаются одинокими. Будучи от природы спокойными и терпеливыми, Тельцы относятся к партнеру с уважением и заботой. Они не любят спорить, быстро решают конфликты, их совсем не раздражают маленькие прихоти партнера.

На втором месте – еще один знак, которым управляет планета любви: это Весы. Это искренние, добрые, позитивные и дружелюбные люди. Они ненавидят конфликты, поэтому всячески пытаются обойти острые углы. Весы – настоящие дипломаты. Они ценят гармонию и покой, и всегда стремятся достичь баланса. Весы много внимания уделяют своему внешнему виду, поэтому и партнера ищут подходящего.

Астрологи отмечают: Тельцы и Весы – не только знаки, которым больше всего везет в любви. Вместе они создают идеальную пару, показывая высокий уровень совместимости. Весы ищут стабильность, а Телец является наиболее стабильным и надежным партнером.

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