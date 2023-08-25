Кого ждут новые начинания и идеи: гороскоп на сентябрь

Лето подходит к концу и уже через несколько дней начнется первый месяц осени – сентябрь. Это всегда период достаточно высоких ожиданий, ведь с сентября начинается активный сезон. Отпуска позади, стартует новый учебный год и повышается деловая активность. В такие моменты всегда хочется знать, что ждет тебя впереди.

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Астрологи решили помочь представителям всех знаков зодиака и составили полный гороскоп на сентябрь 2023 года. Узнайте, что предвещают вам звезды в бархатный сезон, который начнется сразу после полнолуния 30 августа и в условиях ретроградного Меркурия.

Овен

Замедление, вызванное ретроградным Меркурием, может сделать ваши ежедневные задачи более сложными. Но не огорчайтесь. Эти небольшие препятствия на самом деле прекрасная возможность пересмотреть свой распорядок дня и добавить большей плавности в свою профессиональную жизнь. Обратите внимание на своих преданных союзников – они хотят помочь вам в достижении ваших целей.

Телец

Вернитесь к деятельности, которая доставляет вам удовольствие и дарит ощущение счастья. Это могут быть рабочие или домашние задачи или старое хобби. Этим летом у вас появилась возможность по-новому оценить гармоничную атмосферу, царившую в вашем доме и семье. Теперь установите здоровые границы, чтобы сохранить свою жизненную силу. Ваше благополучие имеет решающее значение, если вы хотите преуспеть во всем, что вы делаете.

Близнецы

Вместо того чтобы пытаться вывести вас из зоны комфорта, ретроградный Меркурий предлагает вам внимательно наблюдать за собственными эмоциями. Невозможно решить все проблемы одновременно или залечить все раны в одно мгновение, поэтому найдите время, чтобы переориентироваться, дайте себе немного покоя, время на отдых и двигайтесь вперед в своем темпе. Каждый шаг имеет значение на пути к более беззаботной жизни.

Рак

Постарайтесь сделать так, чтобы вас ничто не отвлекало в ближайшие недели. Вам нужно проявлять усердие. И не только в работе и повседневных делах, но и в отношениях. Сделайте все возможное, чтобы по-настоящему присутствовать во всем, что вы делаете. Это поможет вам избежать небольших неудобств, часто возникающих из-за ретроградного движения Меркурия.

Лев

С окончанием ретроградной Венеры в августе, вы снова ощутили возвращение страсти в свою жизнь. Этим летом вы могли ощущать нехватку энергии. Но сентябрь принесет вам новый шанс. Продемонстрируйте свои таланты или примите интересное предложение. Начало этой осени – идеальное время, чтобы доказать себе и другим, на что вы способны.

Дева

Вы сейчас находитесь в режиме ожидания новых начинаний. Это время звезды призывают вас потратить на изучение деталей. Высказывайтесь точно, когда сообщаете о своих намерениях союзникам и партнерам. Это будет способствовать оптимальной координации усилий. Ваше умение приспособиться станет вашей сильнейшей стороной и поможет хорошо пережить ретроградный период Меркурия.

Весы

Вам сейчас следует углубиться в размышления и самоанализ. Вы можете хорошо увидеть события последних нескольких месяцев под новым углом. Воспользуйтесь возможностью дать себе передышку, восстановить физические и эмоциональные силы, хотя бы просто поспать больше. Это идеальное время, чтобы разобраться в своей жизни, освободиться от того, что вам больше не служит, и, возможно, даже закрыть некоторые заканчивающиеся разделы.

Скорпион

Не позволяйте препятствиям деморализовать вас и помешать реализации ваших стремлений. В сентябре постарайтесь окружить себя людьми, которые хотят, чтобы вы добились успеха, и готовы вам в этом помочь. Примите то, что вы не можете контролировать, а за остальными обратитесь к своим близким. В кругу своих людей вы становитесь гораздо сильнее.

Стрелец

В этом месяце из-за ретроградного Меркурия вы можете отстать от планов достижения своих целей. Эта задержка действительно станет хорошим сигналом, который подскажет вам, что вам нужно переоценить, переосмыслить и переработать. Воспринимайте эти непредсказуемые события как возможности и опирайтесь на свой непреклонный оптимизм, чтобы добиться успеха.

Козерог

Сентябрь заставит вас подвергнуть сомнению собственные взгляды и убеждения. Найдите время на то, чтобы выявить установки, ограничивающие ваш рост и избавиться от них. Для этого вам понадобятся новые знания и расширение кругозора. Откройте разум новым возможностям и освободите себя от собственных ограничений.

Водолей

Некоторые ситуации могут вызвать у вас бурную реакцию, но они также позволят глубже изучить то, что вас беспокоит на самом деле. В сентябре игнорировать свои эмоции вам будет все равно, что убегать от собственной тени, когда солнце находится в зените. Будьте снисходительны к себе и интересуйтесь своими чувствами. Самоанализ может раскрыть вам немало важного и нового.

Рыбы

Будьте готовы к небольшим разногласиям с коллегами по работе – так будет на вас влиять ретроградный Меркурий. Воспринимайте эти разногласия как возможность улучшить свои коммуникативные навыки. Предлагайте больше ясности, точности и практикуйте оптимальный подход. Прислушивайтесь к мыслям других, высказывайте свои и ищите решения, которые принесут пользу всем.

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