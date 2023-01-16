Напряженная работа или шанс на отдых: гороскоп на неделю 16-22 января для всех знаков зодиака

Козерогов ждет напряженная работа, времени на отдых совсем не будет. У Весов появиться больше свободного времени, они смогут расслабиться.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю 16-22 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Появляется острые моменты в общении с близкими людьми, обычная попытка поговорить по душам может превратиться в поток взаимных претензий и ссоры, вплоть до длительных периодов молчания.

Телец

Даже если ваша работа не предусматривает руководство людьми или проектами, на этой неделе вы можете проявить незаурядные менеджерские способности, взять на себя ответственность, собираете вокруг людей и ставите перед ними цели.

Близнецы

На эту неделю приходятся определенные выплаты или какие-то удачные сделки, результатом которых будет поступление достаточно неплохих сумм на ваш счет. Также могут подтянуться и какие-то подарки.

Рак

Деньги, которые сейчас к вам поступают от вашей семьи, будут очень кстати и своевременны, даже несмотря на то, что вы сейчас не слишком нуждаетесь. Но у вас есть одна мечта, которую, благодаря вашим родным, может воплотиться в жизнь.

Лев

На этой неделе в вашей жизни восстанавливается справедливость, например вы можете выиграть какое-то дело в суде, а ваши недруги проигрывают. В конце концов, если у вас сейчас возникнет такая необходимость, обращайтесь к юристам и правоохранителям.

Дева

Напряжение иногда будет достигать апогея, и вопрос не столько в том, что работы будет много, сколько в том, что дела, которые вы решаете, будут чрезвычайно важными, и вы тратите немало душевных сил для достижения цели.

Весы

Вы сейчас не будете особенно ничем загружены, имеете много свободного времени, и поэтому неделя будет тянуться очень долго и вы уже придумываете для себя разные занятия, чтобы чем-то занять это время и делать вид, что вы очень много работаете.

Скорпион

В который раз вы пытаетесь привести в порядок свою жизнь, все тщательно распланировать и гармонизировать, чтобы работа чередовались с отдыхом, а деловая жизнь с личной. Надолго ли вас хватит – вот в чем вопрос.

Стрелец

Сейчас кто-то очень заботливый помогает вам достичь цели. Конечно, интересно было бы самостоятельно дойти до вожделенной цели, но гораздо легче и быстрее у вас это получится, когда вы позволите другим вам помочь.

Козерог

Будет физически тяжело, ведь вам придется чуть ли не вагоны разгружать, по крайней мере, и тяжелое будете поднимать, и немало километров проходить и разные сложные вопросы решаете, и с не очень приятными людьми встречаетесь.

Водолей

Всю неделю вы проводите среди людей, активно общаясь и сотрудничая, проводя время на собраниях и светских мероприятиях и решая важные вопросы, получая удовольствие от культурных и деловых событий.

Рыбы

Особого вдохновения и воодушевления от вас сейчас не стоит ожидать, мир будет казаться серым и невнятным, настроение вам кто-то пытается поднять, но в большинстве случаев вы находитесь в состоянии скуки.

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