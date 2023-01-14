Напряженная работа или романтика: гороскоп на выходные 14-15 января для всех знаков зодиака

Скорпионам придется напряженно трудиться, об отдыхе они могут забыть. Водолеев ждет романтика.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 14 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Это будут два довольно спокойных дня, вы наконец-то оставляете себя в покое и даете возможность просто полежать, не нагружаете себя обязательными ритуалами, дополнительными заданиями и лишними хлопотами.

Телец

Общение с родными в эти выходные будет особенно теплым, именно они дают вам и расслабление, и воодушевление, и желание жить. Словом, вы погружаетесь в теплую домашнюю атмосферу и наслаждаетесь разговорами и объятиями.

Близнецы

Возможна активизация светской жизни, визиты в какие-то интересные места, посещение мероприятий и выставок, спектаклей и киносеансов, словом, вы проводите эти выходные в культурном обществе среди интересных людей.

Рак

Захочется какой-то активности, чего-то необычного, перформансов, вы будете готовы показать людям свои знания, умение и ловкость рук. Словом, возможны выступления перед публикой, слава и аплодисменты.

Лев

Благотворительность в эти выходные будет играть важную роль. Возможно, вы приобщитесь к важным благотворительным проектам и отдаете все свое внимание тем, кто в нем нуждается, охотно делитесь деньгами, вниманием, добрым словом.

Дева

Что-то или кто-то ограничивает ваше стремление куда-то двигаться. И как бы вы ни хотели куда-то выйти и что-то делать, то дверь оказывается закрытой, то транспорт не идет туда, куда вам нужно, то люди оказываются не готовы к встречам.

Весы

Вы еще наблюдаете и отмечаете последние всплески новогодних праздников, хоть уже и несколько устали от них. Но вы воспользутесь возможностью еще немного побыть в состоянии праздничного анабиоза, может даже кое-кто отважится продлить его вплоть до китайского нового года.

Скорпион

Не настраивайтесь на отдых, потому что эти дни будут для вас продолжением рабочей недели. Вы трудитесь, ходите на работу или выполняете ее дома, может разве что начинаете свой рабочий день немного позже, а завершаете чуть раньше.

Стрелец

Обстоятельства потребуют отправиться в путь. Будь то родственники или деловые поездки, но вы пытаетесь сделать все, чтобы получить удовольствие от этой поездки, беспокоитесь о комфорте и развлечениях, а не только о необходимом.

Козерог

Немного обучения вам сейчас не помешает, новые знания и умения будут очень кстати для того, чтобы поднять свой профессиональный уровень, а с ним – и финансовый уровень, то есть зарплату или прибыль.

Водолей

Любовные вопросы сейчас выходят на первый план, и вы будете заняты в эти выходные, если не подготовкой или проведением свидания, так общением с любимыми, размышлением или обсуждением ваших отношений.

Рыбы

Наконец вы можете заняться своим жильем и навести порядок, убрать все лишнее после этих зимних праздников, выбросить все настолько, что после уборки ваш дом будет похож на келью аскета.

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