Напряженная работа или отдых: гороскоп на неделю до 12 февраля для всех знаков зодиака 

Раков ждет напряженная работа, им придется решать трудные задачи. Тельцы смогут немного отдохнуть.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 12 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Кто-то очень уважаемый на этой неделе вам может предложить некое перспективное дело, хорошую должность, интересную работу, словом, какие-то очень перспективные проекты, от которых вы будете в восторге. И от уровня вашего визави, и от грандиозных проектов.

Телец

Вы сейчас нуждаетесь в отдыхе, поэтому выделите больше времени для восстановления сил, составьте более экономный для себя график, чтобы провести время с семьей.

Близнецы

Особенно успешным будет сотрудничество с разными людьми и структурами, сейчас не то время, когда нужно играть роль одинокого героя, лучше будет объединить усилия с другими для того, чтобы и веселее было, и продуктивнее.

Рак

Эти дни обещают быть достаточно напряженными, полными большим количеством работы, встреч, ваша деятельность будет занимать все ваше время и все ваши мысли. И это не удивительно, ведь вы сейчас закладываете фундамент дальнейшей жизни.

Лев

Обстоятельства требуют от вас максимально ограничить общение, спрятаться в пещеру и переждать до лучших времен. Поэтому на этой неделе вы можете больше времени провести дома или вообще отдыхать.

Дева

Это будет неделя очищения, когда из вашего окружения исчезают люди, которые вас только используют, не давая ничего взамен. Они могут отпадать сами собой, а можете и вы к тому прилагаете руку и сами заканчиваете отношения.

Весы

Целую неделю будете бездельничать, работать не хочется совсем, но приходится ходить на работу и делать вид, что вы таки что-то делаете. И в этом вы достигнете настоящего мастерства.

Скорпион

Внезапно могут сбываться какие-то давние желания, о которых вы мечтали чуть ли не с детства. Словом, чувствуете себя везунчиком, к вам просто прилипают счастливые возможности, которые вам нужно только реализовать.

Стрелец

Спешка сейчас очень вредит, поэтому даже если вас поджимают сроки и подгоняют все вокруг, делайте свою работу очень взвешенно, четко и медленно, чтобы соблюсти все технологии и нюансы, чтобы потом не исправлять ошибки.

Козерог

Неделя подходит для празднования каких-то памятных дат, для семейных праздников или просто приятного пира давних друзей. И вы все эти дни будете собираться, готовиться, морочить голову и себе, и близким, и совсем чужим людям.

Водолей

Происходят некоторые изменения, причем очень быстрые и решительные. И еще в понедельник вы и не подозреваете, куда вас занесете в конце недели. Словом, неделя несет изменения как в работе, так и в личной жизни, поскольку измениться может все.

Рыбы

Вас ждут какие-то инвестиции, материальная или даже моральная поддержка во всех ваших начинаниях. В вас верят, вам помогают, только найдите тех людей, которые будут достаточно профессиональными и эмпатичными для того, чтобы понять гениальность ваших замыслов.

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