Напряженная работа или новые впечатления: гороскоп на 4 сентября для всех знаков зодиака  

Овны в понедельник будут напряженно работать, чтобы получить желаемый результат. Рыбам звезды сулят интересные впечатления.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 4 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Начало недели будет достаточно напряженным и наполненным кучей дел, нужно будет уложиться в очень ограниченные сроки. Так что вы не тратите время, а сразу впрягаетесь в работу. Попытайтесь все же часть дел переложить на других.

Телец

Вам не удалось в полной мере отдохнуть на выходных, вы даже больше устали, поэтому сегодня вы продолжаете отдыхать и расслабляться, тем более что у вас есть такая возможность провести этот день спокойно и так, как вы того хотите.

Близнецы

Обеспечьте своему мозгу как можно более благоприятные условия, ведь ваша голова вам понадобится для того, чтобы интенсивно работать, анализировать что-то, создавать новые идеи и планировать, как их как можно скорее реализовать и где на это брать ресурсы.

Рак

Если у вас сегодня срочно возникает потребность в деньгах, то вы очень скоро находите возможность найти их. И не важно, откуда они возьмутся – заработаете, одолжите, найдете на улице или вам их подарят. Главное, что они закроют ваши потребности.

Лев

Растет уровень активности, вам нужно куда-то бежать, что-то делать, добиваться целей и выполнять все планы. И такой ваш энтузиазм будет чрезвычайно заразен, ваше окружение подвергается вашему влиянию и начинает активнее двигаться.

Дева

Индивидуальная работа сегодня нежелательна, у вас не хватит навыков, чтобы решить определенные задачи. Поэтому вам лучше договориться с коллегами и партнерами о совместном труде для того, чтобы и свои силы сохранить, и команду сплотить.

Весы

Будет серьезный разговор с вашими родными по каким-то важным вопросам. Возможно, пора собрать семейное совещание и решить что-то глобальное, например, посоветоваться относительно большой покупки, поездки, лечения, отдыха или обучения.

Скорпион

На первую половину дня назначайте важные встречи, когда вы еще полны сил и вдохновения, находитесь в прекрасной форме, можете очаровать и убедить, а может, даже влюбить в себя.

Стрелец

Каждое слово или взгляд сегодня могут, как говорится, использованы против вас. Вас могут специально подлавливать на ошибках, провоцировать резко высказываться. Потому держите себя в руках.

Козерог

Начав что-то новое, очень естественно волноваться и беспокоиться, поэтому не удивляйтесь своим реакциям, если вы только вступили на новый путь. Просто идите вперед, шаг за шагом и отслеживайте свои реакции.

Водолей

Встречи и контакты во властных и официальных коридорах будут успешными, начинайте неделю с очень непростого общения на высшем уровне. Смело заходите в нужные вам кабинеты, рассчитывая на то, что все ваши вопросы будут решены.

Рыбы

День обещает интересные впечатления, ведь вы сейчас должны перейти на более высокий уровень, подняться по карьерной лестнице или оказаться в совсем другом обществе, которое будет кардинально отличаться от вашего привычного окружения.

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