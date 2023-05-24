Найдут новых друзей или влюбятся: для каких знаков неделя будет удачной

Для представителей трех знаков зодиака неделя будет насыщена событиями. В последнее время казалось, что все идет кувырком: проблемы и неурядицы накапливаются в геометрической прогрессии. Однако черная полоса наконец-то закончится, впереди – счастливые встречи и радостные события.

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По словам астрологов, Близнецов, Львов и Весов ждет очень динамичная неделя. Солнце встретится с ретроградным Плутоном в гармоничном тригоне. Это немного смягчит напряжение и поможет начать двигаться в правильном направлении. Пора рисковать, творить и вдохновляться.

Близнецы

Приготовьтесь к старту, ведь наступил ваш солнечный сезон. Транзит Солнца в Близнецах и ретроградного Плутона, наконец, заставит вас посмотреть на мир с восторгом и оптимизмом. Это период развития, силы и уверенности. Вы будете чувствовать себя полными бодрости и вдохновения. При заключении сделок и общении с потенциальными клиентами звезды рекомендуют прислушиваться к интуиции, которая может подтолкнуть вас в правильном направлении.

Лев

Вы – настоящие лидеры, обожаете быть в центре внимания и "зажигать" толпу. Эта неделя не станет исключением. Вы продемонстрируете уверенность и смелость в общении с другими людьми. Очень благоприятное время для новых сделок и поиска партнеров по работе. Будьте готовы работать немного больше и упорнее, чем обычно. Поделитесь своими идеями с окружающими. Луна войдет в ваш знак 24 мая и усилит ваши эмоции.

Весы

Вы особенно цените гармонию, а на этой неделе все астрологические транзиты гарантируют вам вдохновение, спокойствие и уют. Вы почувствуете желание больше открываться миру. Общение с единомышленниками за границей или в образовательной среде может быть полезным и трансформирующим, так что не стесняйтесь исследовать новые горизонты. Ваша небесная правительница Венера встретится с свободолюбивым Ураном до завершения недели. Профессиональные проекты приносят плоды, так что ждите финансовой отдачи.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал. как сезон Близнецов повлияет на каждый знак зодиака.

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