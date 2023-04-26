Найдут долгожданную любовь в мае: названы четыре счастливых знака

Май – пик весны, когда уже тепло, но вся природа еще цветет. Потому нам так хочется в этот месяц любить и быть любимыми.

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Астрологи пересмотрели прогнозы на май 2023 года и назвали четыре знака, которым повезет с романтикой в этом месяце. Узнайте, есть ли среди них ваш.

Дева

Если вы недавно пережили разрыв или сильное разочарование, май подарит вам новую встречу. Также звезды прочат вам беседу, которая поможет правильно взглянуть на ваши приоритеты в личной жизни. В любом случае, даже со старым партнером не бойтесь поступить авантюрно. Умеренный риск и новые впечатления разожгут огонь страсти по-новому.

Скорпион

Вы снова поверите в силу любви, ведь для вас существует значительная вероятность встретить того человека, который станет для вас по-настоящему единственным. Постарайтесь отпустить свой сарказм, довериться судьбе и открыться для романтики. Это принесет вам внутренние изменения к лучшему, которые могут оказать положительное влияние и на другие сферы вашей жизни.

Стрелец

Если вы не могли решиться на серьезные отношения раньше, то сейчас самое время попробовать. Если у вас есть человек, стремящийся к близости с вами, дайте ему шанс. Он может принести вам много счастья. Если вы уже находитесь в отношениях, звезды обещают вам очень гармоничный период в совместной жизни – насладитесь им сполна.

Козерог

Вам предстоят довольно бурные дни, в том числе в личной жизни. Ожидайте интересных встреч, насыщенных разговоров и страстных свиданий. Наслаждайтесь происходящим и уже к концу мая вы можете заметить, что человек, который рядом с вами занимает в вашем сердце очень особое место.

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