Начнётся новая эпоха в жизни: гороскоп на неделю для всех знаков

Новый астрологический год наступил и всем знакам зодиака пора приветствовать в своей жизни новую энергию и надежду на перемены. Переход Солнца в знак Овна дает всем смелость бороться со страхами, побеждать демонов и с энтузиазмом двигаться в будущее, чтобы добиться заслуженного успеха.

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Астрологи проанализировали космическую погоду и готовы рассказать, чего ждать каждому знаку от первой недели нового года по звездному календарю. Узнайте, что судьба готовит именно вам.

Овен

На этой неделе вы буквально сияете. Эти дни полны для вас мощной энергии, уверенности и отваги. Лучше всего эти качества раскроются во взаимодействии с другими людьми. Возглавляйте проекты, объединяйтесь с единомышленниками и побеждайте – проиграть для вас сейчас просто не вариант.

Телец

Как бы вы ни любили спокойное и размеренное движение к цели, эта неделя разрушит ваши планы. Но вы увидите, что энергия и скорость – это не так уж плохо. Постарайтесь найти золотую середину и не потерять собственное внимание к деталям, которое является вашим уникальным преимуществом. Не старайтесь быть первыми, но и не отставайте и все удастся.

Близнецы

Ваша мощная энергия сейчас трансформируется, чтобы сделать вас идеальным партнером по любым делам. Вокруг вас происходят странные, но интригующие изменения, и вы стоите на самом пороге успеха. Постарайтесь относиться к жизни беспристрастно и окажетесь в максимально выигрышном положении. Не теряйте своего лидерства.

Рак

Для вас неделя будет полна карьерных возможностей. Не бойтесь риска и решительных поступков. Ваше смелое поведение окупится так, что вы и надеяться не могли. Проявив инициативу, вы покажете начальнику или клиенту, что вы серьезно настроены. Выходите на первый план, проявляйте себя и получайте заслуженное вознаграждение.

Лев

Вы хотите получить новый опыт и запастись свежими знаниями, так что делайте это. Люди будут тянуться к вам с философскими беседами о жизни, но не слишком увлекайтесь обсуждениями. Живите свою жизнь – занимайтесь делами, принимайте решения, совершайте поступки. И наслаждайтесь этим.

Дева

К вам тянет импульсивных и активных людей. Что ж, среди них есть ваш шанс, так что придется выйти из удобной рутины и отважиться на неожиданный ход. Незапланированное предложение или приглашение изменят ваш мир к лучшему, причем коренным образом. Сейчас не время что-то анализировать, особенно любовь. Рискуйте и вы не пожалеете.

Весы

Вас буквально тянет на упорядочение пространства вокруг себя, будь то дом или офис. Не сопротивляйтесь этому. Наведенный сейчас порядок придаст вам немалую эффективность в будущем. Посвятив немного своего времени тщательной уборке и организации вещей сейчас, вы сэкономите массу времени позже.

Скорпион

Приготовьтесь к максимальному разгону – ваша жизнь войдет в очень активную фазу. Но постарайтесь при этом не упускать из виду важные детали. Даже мелкие ошибки сейчас могут стоить вам слишком дорого. Поэтому развлекайтесь, получайте максимальное удовольствие, но при этом не забывайте об осторожности.

Стрелец

Ваша энергия на этой неделе бьет через край. Ощущения крайне заострены и вы чувствуете мир ярче, громче и вкуснее, чем когда-либо. Если вам кажется, что вы по своему эмоциональному состоянию летаете выше облаков, значит, все происходит правильно. Только что-то действительно плохое сейчас может выбить вас из колеи.

Козерог

Обычно вы предпочитаете качество количеству, но на этой неделе все изменится. Вам представится немало возможностей провести время хорошо и звезды не советуют вам ограничивать себя в этом. Расширяйте круг общения, устанавливайте новые контакты. Сейчас вы можете, если не открыть для себя этим больше дверей, так хотя бы завести отличных друзей.

Водолей

Начало недели оказалось достаточно насыщенным, но это вы еще не знаете, что звезды приготовили вам на ее конец. Ближе к выходным у вас начнется настоящее веселье и перспективы. На горизонте появляются очень обширные дела, если вы открыты им. Будьте готовы приостановить текущие проекты, если появится что-нибудь получше.

Рыбы

Все, что вы до сих пор не решались сделать, самое время запустить в работу. Особенно, если это касается ваших финансов. У вас есть все, чтобы улучшить собственное благополучие, осталось только рискнуть и сделать первый шаг. Именно сейчас идеальное время для этого. Заставьте энергию денег двигаться вокруг вас.

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