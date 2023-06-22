Начните что-то новое и будьте безжалостны: гороскоп Таро на неделю

Следующая неделя принесет много неожиданных новостей, которые откроют перспективы. Некоторые знаки получат возможность сменить работу на более высокооплачиваемую.

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По словам астрологов, Овнам следует задуматься о том, чтобы выйти из зоны комфорта и рискнуть ради лучшего будущего, а Близнецы будут искать правду. Гороскоп Таро поможет каждому знаку получить важный совет

Овен: Туз пентаклей

Главная карта пентаклей означает приглашение начать что-нибудь новое. Вы сделаете важный шаг по пути к лучшему будущему и начнете путь к самосовершенствованию. Однако быстрых результатов ждать не стоит. Это медленная карта. Дайте себе месяцы или даже годы, чтобы добиться цели.

Телец: Пятерка пентаклей

Вы ненавидите что-либо терять. Стабильность, надежность и уверенность в завтрашнем дне – вот три основы вашего счастья. Вам любите контролировать происходящее в мире, и даже если вы больше чего-то не хотите, вам не нравится отпускать это. Пятерка пентаклей – карта испытания. Вам придется отпустить что-то ради будущего.

Близнецы: Туз мечей

Туз мечей будет побуждать вас к истине. Вы будете искать правду, говорить правду и стремиться найти ее повсюду. Но в изменчивом мире люди часто меняют свое мнение по каким-то вопросам – и это вовсе не означает, что раньше окружающие вам врали. Неделя пройдет за важными разговорами о главном.

Рак: Шестерка жезлов

Шестерка жезлов приносит победу, успех, достижение и прогресс в сферах. Так что не теряйте сил на пути к успеху. Развивайте свои таланты, увеличивайте победы, празднуйте и продолжайте работу. Сейчас не время менять курс или сомневаться.

Лев: Тройка мечей

Тройка мечей – тяжелая карта. Особенно для вас, вы ведь так много работаете, чтобы быть всегда первым. Эта карта указывает на недоброжелателей, которые принесут проблемы, преграды и предательства. Тройка Мечей предлагает вам вычеркнуть их из своей жизни. Будьте безжалостными, быстрыми и обдуманными.

Дева: Луна

Если какому-нибудь знаку зодиака суждено быть детективом, то точно вам. Вы проницательны, практичны, старательны, нравственны, решительны и наблюдательны. Карта показывает, что на этой неделе у вас будут неприятные дела. Некоторые вопросы остались без ответа, и вы будете корить себя подозрениями. Вероятно, скоро вы узнаете тяжелую правду.

Весы: Императрица

Императрица совпадает с Венерой, вашей правящей планетой, а это значит, что все космические силы, управляемые Венерой, будут способствовать вам на этой неделе. Речь идет о творчестве, любви, наслаждении и красоте. Проведите время с людьми, которых вы любите. Начните писать книгу, нарисуйте картину, покажите свои мировые таланты. Наслаждайся своей драгоценной жизнью.

Скорпион: Башня

Что-то близится – и вы это чувствуете. У вас сверхсильная интуиция. Вы знаете, что вот-вот случится судьбоносное событие. Башня показывает, что скоро что-то действительно может всколыхнуть ваш мир. Не паникуйте и не волнуйтесь. Вы не можете контролировать эти изменения, поэтому просто примите их.

Стрелец: Колесо фортуны

Ждите перемен, новостей, возможностей, сплетен, приглашений, неудач и влияния. Как бы вы ни начали эту неделю, вы не закончите ее в той же ситуации. Что-то кардинально изменится в жизни. Лучшее, что можно сделать с этой картой, – это самостоятельно начать изменения. Толкайте колесо Фортуны и наблюдайте, как оно вращается.

Козерог: Двойка мечей

Обычно вы не избегаете важных решений, но недавно оставили какое-то дело на произвол судьбы. Придется к нему вернуться – это ваша зона ответственности. Двойка мечей просит вас рассмотреть плюсы и минусы, исследовать вопросы, на которые нет ответа, и сделать вывод. Просто примите решение и двигайтесь дальше.

Водолей: Королева мечей

Королева мечей дает разрешение заниматься тем, что принесет перспективы и доход. Начните проект, отправьте резюме на новую вакансию, сходите на собеседование, подумайте о повышении. Задайте себе цель, сосредоточьтесь и уверенно идите к ее воплощению.

Рыбы: Повешенный

Вам кажется, что вы бьетесь головой о кирпичную стену: вы разочарованы, истощены и заблокированы. Отпустите ситуацию. Пусть судьба берет верх, потому что вы уже ничего не можете с этим поделать. А еще лучше – посмотрите на ситуацию с другой точки зрения. Просто не продолжайте делать то, что сейчас делаете.

Раньше OBOZREVATEL публиковал гороскоп для всех знаков на июль.

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