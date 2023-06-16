Начинается сложное время: гороскоп для всех знаков до 20 июня

Для всех знаков зодиака начинается непростой период. До 20 июня вас могут постигнуть сложные и неприятные ситуации.

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Астрологи составили прогноз, который поможет правильно встретить сложности и решить проблемы. Самое главное реагировать на помехи с добротой.

Близнецы

Сейчас вы много думаете о себе и не обращаете внимания на нужды других. Найдите равновесие в своих чувствах и целеустремленно идите к своей цели.

Рак

Вас могут вовлечь в борьбу за власть с людьми, которые вам не безразличны. Сначала разберитесь с ситуацией и не торопитесь вступать в спор. Вам нужно четко определить свои границы и убедиться, что вы не нарушаете границы других.

Лев

Не убегайте от своих чувств. Вместо того, чтобы скрываться от своей боли, выясните причину и поборите ее. Так вы залечите свои душевные раны и поймете, чего вам действительно не хватает.

Дева

Сейчас вы не найдете ответа на важные для вас вопросы. Лучше уделите время для познания себя. Не избегайте этого, потому что так только ухудшите свое состояние.

Весы

Не бойтесь показать свою уязвимость. Прислушивайтесь к своей интуиции и инстинктам. Это поможет вам найти себя, определить чего вы действительно хотите.

Скорпион

Энергия, с которой вы воплощаете задуманное в жизнь, оказывает большое влияние на конечный результат. Измените свое отношение, не разрешайте другим управлять вами.

Стрелец

Четко определите, какие шаги необходимо предпринять, чтобы добиться своего. Будьте готовы бороться со своей неуверенностью и страхами.

Козерог



Вам важно побыть одному. Это не означает, что необходимо отстранить от себя семью и друзей. Просто уделите время себе, определите свои потребности.

Водолей

Если в этот период вы встрягнете в спор, то помните, что это повлечет за собой неприятные последствия. Старайтесь доброжелательно и открыто общаться с людьми, не забывая о своих нуждах.

Рыбы

Подумайте о пути, который вы уже прошли и отпустите все, что тянет вас вниз. Вспомните свои победы и борьбу, это позволит вам самостоятельно владеть своим путем и управлять жизнью.

Овен

Старайтесь держать свое счастье и эмоциональное спокойствие на первом плане. Не позволяйте своему эго встать на пути.

Телец

Принимайте решение, прислушиваясь только к себе. Не давайте шуму вокруг ввести себя в заблуждение. Прислушивайтесь к внутреннему голосу.

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