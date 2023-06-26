Большая удача или тяжелая работа: гороскоп на неделю до 2 июля для всех знаков зодиака

У Овнов начнется настоящая "белая полоса", им будет везти во всем. Рыбам придется тяжело работать.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 2 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Смело называйте себя везунчиком, поскольку уже чуть ли не каждый шаг неустанно приближает вас к вожделенной цели, вы легко получаете желаемое, и создается впечатление, что все вокруг сговорились вам помогать.

Телец

Вы сейчас заканчиваете свои старые дела, проекты, завершаете то, чем долго интенсивно занимались, и в чем добились определенных успехов. В конце концов, пришло время подведения итогов, анализа достижений и работы над ошибками.

Близнецы

Вы сейчас тихо радуетесь тому, что с вами происходит, ведь смогли очень хорошо организовать свою жизнь, установили определенный график, приспособились и даже достигли гармонии между разными направлениями деятельности.

Рак

Неделя будет богата новыми идеями, когда вы восхищаетесь чем-то свежим, получаете какие-то впечатления, а затем просто создаете новые смыслы и фонтанируете новыми идеями, а некоторые из них можете прямо сейчас воплотить в жизнь.

Лев

Семейные вопросы нужно будет решать в срочном порядке, оставив в стороне всю работу, и привлекая все имеющиеся ресурсы, как материальные, так и коммуникационные. Может потребоваться помощь влиятельных знакомых.

Дева

Сейчас будет много открытий, как по некоторым людям, так и по обстоятельствам. Кое-что сокровенное и очень скрытое становится явным, и вы уже можете сделать определенные выводы, чтобы в дальнейшем более трезво смотреть на окружающих вас персонажей.

Весы

Не уставайте руководству на этой неделе напоминать о себе, а особенно – о собственном трудолюбии, усердии, инициативности и других положительных качествах работника, если, конечно, хотите получить какие-то дополнительные поощрения и повышение зарплаты.

Скорпион

Сейчас самое время позаботиться о здоровье, применить какие-нибудь лечебные или профилактические манипуляции, обследовать свое состояние или даже позволить себе курортный отдых. В конце концов, позвольте себе снизить нагрузку.

Стрелец

Наступает благоприятный период для получения новых впечатлений, когда вы отправляетесь в командировку или в отпуск, на экскурсии, в какие-то исторические места, где узнаете много интересного, словом, содержательно проведете время.

Козерог

Вам уже можно почивать на лаврах, ведь опыт растет, улучшаются производственные показатели, вы совершенствуете свои навыки и даже можете учить других своим секретам. Не забывайте только озвучивать высокую цену за свои знания и навыки.

Водолей

В вашем окружении появляются люди из-за границы, с которыми стоит не просто весело или содержательно провести время, но и договориться о дальнейшем сотрудничестве, совместных проектах, где вы смогли бы проявить и свои таланты, и попробовать себя в чем-то новом.

Рыбы

Если сейчас кто-то и отдыхает, но вы работаете в поте лица. Это несправедливо, но ничего не поделаешь. Возможно, именно сейчас вы заменяете ушедших в отпуск, вам приходится больше напрягаться, так что свободного времени у вас сейчас почти не остается.

Как сообщал ОBOZREVATEL, летнее солнцестояние, которое в этом году выпадает на 21 июня, является моментом наибольшей активности, пиком солнечного года. Что, конечно, не может не отразиться на астрологической ситуации. Читайте гороскоп.

Астрологи утверждают, что летние месяцы будут наполнены яркими событиями, незабываемыми эмоциями, путешествиями и впечатлениями. А для некоторых знаков зодиака наступит период стабильности и процветания. Всего трем знакам летом повезет сказочно разбогатеть.