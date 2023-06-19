Начинается самый драматичный транзит года: гороскоп для всех знаков на день летнего солнцестояния

Уже 21 июня жители Северного полушария будут отмечать летнее солнцестояние – самый длинный день в году. Солнце в этот же день войдет в знак Рака, начав новый сезон. Это будет период восстановления связи со своими эмоциями. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы уединиться в домашнем комфорте и насладиться теплой погодой с людьми, которых вы любите больше всего.

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Вместе с тем начнется период, когда в ретроград будут заходить сразу пять разных планет, каждая из которых поможет нам замедлиться и внести существенные коррективы в нашу жизнь. Об этом предупреждают астрологи, составившие гороскоп на ближайшие месяцы.

Так 30 июня в ретрограде окажется планета мечтаний, духовности и иллюзий Нептун, который пойдет через знак Рыб. Используйте эту возможность, чтобы получить более четкое представление об окружающем мире и избавиться от всего, что, по вашему мнению, вы переросли.

С 22 июля начнется также один из самых драматичных транзитов года – в знак Льва ретроградно перейдет Венера, управляющая любовью, деньгами и красотой. Там она пробудет до 3 сентября и в это время важно будет контролировать свои эмоции и избегать серьезных изменений в облике, особенно продиктованных порывом.

Уже через месяц, 23 августа, планета общения, рассуждений и мыслей Меркурий начнет ретроградное движение в Деве. Сделайте все возможное, чтобы сохранить свою энергию в этот период и избежать разочарования.

Следующим 28 августа революционный Уран станет ретроградным в заземленном Тельце. В это время важно будет вспомнить о необходимости создавать изменения в наших мирах, а не просто реагировать на них.

И напоследок 4 сентября Юпитер станет ретроградным в Тельце. Он призывает искать радость и воссоединяться со своим внутренним мечтателем. Что эти транзиты принесут каждому знаку в отдельности, читайте дальше.

Овен

Вас ждет лето глубокого самоанализа. Ретроградный Нептун будет побуждать вас принять свою теневую сторону и отпустить навязанные вами ограничения. Это позволит вам восстановить связь со своим внутренним "я", чтобы вы могли снова отправиться на поиски своей творческой цели. Следующей Венера может вдохновить вас положить конец некоторым отрицательным циклам в ваших отношениях. Однако не ждите, что это произойдет без общения – вы должны говорить с партнером о том, что вам нужно. Важным для вас будет ретроград Юпитера, который может открыть перед вами новую дверь в финансовом плане, позволяя лучше согласовать свои навыки, опыт и убеждения со своей способностью получать доход.

Телец

Ретроградная Венера затронет вашу область дома и личной жизни. Она побуждает вас замедлиться, наблюдать за миром и прислушиваться к своей интуиции. Если вы сможете сосредоточиться на присутствии и ценить то, что у вас есть, вы сможете очистить свой ум и начать искать решения изнутри. Ретроградный Меркурий в конце августа принесет возможность переоценить свои привычки. Вы зациклились на работе и перестали развивать свое воображение? Возможно, пора подумать, как вы можете направить свои прибыли на свои творческие занятия. А ретроградный Уран в сентябре будет побуждать вас проявить себя на работе самым смелым образом и сосредоточиться на введении изменений, отражающих ваши ценности. Это будет ваш момент, чтобы заявить о том, что вы хотите в своей профессиональной сфере.

Близнецы

У вас есть шанс переписать свое будущее этим летом. Переход в ретроград Нептуна может вдохновить вас задуматься о любых шаблонах и привычках, мешающих вам проявить свои профессиональные качества. Используйте этот момент для выхода из зоны комфорта. Дальше Меркурий начнет затягивать вас в океан ностальгии. Уборка дома может вызвать продуктивные воспоминания о близких – вы оцените их роль в своей жизни по-новому. Совершите все возможное, чтобы насладиться этим эмоциональным путешествием в свое прошлое, но не забывайте жить настоящим моментом и с самыми близкими вам людьми. А ваш управляющий любовью Юпитер во время ретрограда поможет вам углубить ваши связи, независимо от того, одиноки ли вы или в отношениях. Конечно, отдавать свою душу может быть неудобно, но знайте, что это влияние поможет вам встать на верный путь.

Рак

Начало сезона даст вам шанс выйти из тени и проявиться, как лучшая версия себя. Проводите время с самыми близкими людьми и смело устраивайте для них громкую вечеринку. Это ваш день рождения – покажите себя во всей красе. Ретроградная Венера тем временем может вызвать у вас желание полностью переосмыслить свое пространство. Но сначала подумайте, как вы можете воспользоваться тем, что уже есть. Приготовление пищи или рукоделие могут стать отличным антистрессом для вас в это время. Воздействие ретроградного Юпитера наполнит вашу социальную жизнь красками. Это будет прекрасное время, чтобы устраивать совместные развлечения для ваших близких – они вас поддержат и зажгут ваш дух.

Лев

Если в последнее время у вас были проблемы с некоторыми коллегами или рабочими проектами, у вас появится шанс восстановить равновесие, когда Венера войдет в ретроград. Это не время полагаться на мнение других. Сосредоточьтесь на собственной интуиции, чтобы вернуть себе власть над своей жизнью. Также это будет начало вашего сезона. Наслаждайтесь им, максимально используя каждый день. Следуйте своему расписанию и успеете абсолютно все. А вот переход в ретроград Урана станет хорошим временем, чтобы вернуться к бизнес-идее, которую вы раньше обдумывали, и воплотить ее в жизнь. Ваше уникальное видение станет ключом к успеху. Но не забывайте заботиться о собственном ощущении комфорта.

Дева

Переход Нептуна в ретроград может вызвать у вас желание подробнее рассмотреть, как вы обращаетесь или взаимодействуете с другими. Как только вы осознаете реальное положение вещей, вы сможете улучшить свои связи с помощью открытого общения и любви. Ретроградный Меркурий будет хорошим временем, чтобы позволить другим позаботиться о вас. Люди будут стремиться выразить вам благодарность в месяц вашего дня рождения, поэтому разрешите им взять на себя инициативу и облегчить вашу ношу. Вы можете отпраздновать свой сезон, пообщавшись с друзьями и семьей за вкусной едой. И наконец, ретроград Урана вдохновит вас на изучение новых образов мышления и взглядов на мир. Это прекрасное время, чтобы путешествовать наедине или взяться за новое образование.

Весы

У вас будет возможность внести серьезные улучшения в свою повседневную жизнь, когда Нептун перейдет в ретроградную стадию. Внимание к мельчайшим деталям поможет вам найти возможности упорядочить свою жизнь и освободить больше времени для удовольствий. Следом Венера предоставит вам возможность сделать более близкими ваши отношения. Будьте честны с людьми и вы получите свое вознаграждение за это. Следующим на вас влияет Юпитер, который облегчит вам обсуждение трудных тем с другими. Ваша способность успокаивать людей поможет вам завоевать их доверие и справиться с любой сложной ситуацией.

Скорпион

Будьте осторожны, чтобы не слишком разозлиться на работе этим летом. Ретроградная Венера сделает вас слишком страстными и вы можете оскорбить кого-то из коллег. Это будет идеальным моментом для переоценки того, как ваши слова и действия влияют на других на рабочем месте. Обратите внимание на то, что не работает для вас и постарайтесь внести улучшения. Ретроград Урана вдохновит вас обогатить ваши ближайшие связи и, возможно, даже кое-что изменить в вашем общем пространстве. Будьте инновационны, оживляйте ситуацию. А в сезон ретроградного Юпитера вы сможете сосредоточиться на том, чтобы установить связь с кем-нибудь, кто может помочь вам увеличить свое богатство. Советом или действием.

Стрелец

Вам больше не нравится ваше жизненное пространство? Ретроградный Нептун даст вам отличное время для изучения новых вариантов вашей жизненной ситуации. Вы можете оценить все факты, цены и людей, не отвлекаясь. Следующим ретроград Венеры побудит вас к периоду тишины. Хотя у вас может возникнуть соблазн отправиться в путешествие, подумайте о том, чтобы оставаться поближе к дому и сосредоточить свое внимание на себе. Юпитер же в сентябре покажет, что вложение времени в текущие бытовые дела приносит неожиданное богатство в ваш мир. Наслаждайтесь созданием и укреплением дружеских отношений с людьми в вашей жизни в этот период. Не избегайте неожиданных разговоров, они могут быть очень интересны и дать вам новых друзей.

Козерог

Ретроград Нептуна может раскрыть скрытый подтекст или информацию, которая заставит вас переоценить то, как другие видят вас. Хотя поначалу это может показаться грубым пробуждением, постарайтесь использовать это как возможность исследовать разные способы самовыражения. Далее ретроградная Венера поможет вам обновить свою уверенность в профессиональной сфере. Размышления о том, как вы преодолели трудности в прошлом, дадут вам силы, необходимые для достижения успеха в этот период. И, наконец, Уран покажет, как вы можете перераспределить свой бюджет, чтобы выделить немного денег на хобби, интересные личные проекты или путешествия.

Водолей

Ретроградный Нептун принесет вам неожиданные откровения в сфере финансов. Вы лучше поймете свои привычки относительно затрат и потенциала заработка. Используйте этот полезный транзит, чтобы избавиться от вредных привычек и заработать. Когда в обратное движение отправится Венера, вы будете на пике своих сил и сможете справиться практически со всем, что встретится на вашем пути. Люди будут обращаться к вам за помощью. Не отказывайте им. И, наконец, Уран будет побуждать вас взять власть в свои руки и начать двигаться к цели большими шагами. Прислушайтесь к своей интуиции, чтобы убедиться, что ваш выбор отражает ваши сокровенные желания.

Рыбы

Вы находитесь на пороге самопознания. Нептун покажет вам вас, словно вы смотрите на себя в зеркало после перерыва в несколько месяцев. Вас обязательно что-нибудь удивит. Возможно, есть элементы вашей личности, с которыми вы не согласны; подумайте, как вы избавиться от них. Ретроградный Меркурий станет временем, когда придется слушать своих близких. Разговаривайте со своими друзьями и партнерами о том, что вы хотите – ищите общие интересы и потребности. А потом Юпитер призовет вас взять на себя работу, не дожидаясь, пока ее вам поручит кто-нибудь другой. Узнайте о доступных проектах и соглашениях и действуйте.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на летнее солнцестояние для всех знаков зодиака.

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