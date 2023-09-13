Обставини нашого життя змінюються постійно, то підіймають нас на вершину успіху, то опускають донизу - до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку Зодіаку пощастить у другій половині вересня досягнути вершин, а кому зірки рекомендують причаїтися – читай у гороскопі.

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Овен

Овни у другій половині вересня отримають величезну кількість можливостей, які стосуватимуться всіх сфер їхнього життя і діяльності. Попри те, що неможливо осягнути неосяжне, представникам знаку наполегливо рекомендується зробити саме це: виконати максимальну кількість запланованих раніше справ. Не варто боятися завдання, яке тільки на перший погляд, здасться їм складним - насправді, справи просуватимуться набагато легше, ніж у будь-який інший час.

Телець

У вересні в життя увірвуться нові ідеї, і ви вже не зможете діяти по-старому. Навіть якщо ви нещодавно розпочали новий етап, знову потрібно буде втілювати якісь нові прийоми та концепції, залучати нових людей. У цей період вам вдасться завершити і те, що вже давно розпочали. Ваші дії будуть попереду планети всієї. Вам захочеться зробити абсолютно все. У другій половині вересня ви можете отримати несподівану пропозицію, пов'язану з роботою. Можливо, вам доведеться переїхати в інше місто чи навіть країну.

Близнюки

Близнюкам зірки прогнозують у вересні пригоди, які приведуть їх до справжнього щастя. Ви будете радіти і веселитися, не думаючи про негативні події минулого. Настав час навчитися відпускати все погане. У середині місяця Близнюки отримають шанс почати нове життя. І тільки вам вирішувати, хто буде крокувати з вами "пліч-о-пліч" по життю. Не варто тягнути за собою тих, хто не викликає довіри. На шляху до щастя поруч із вами мають бути тільки ті люди, які до вас по-справжньому добре ставляться.

Рак

Ракам у другій половині вересня зірки прогнозують колосальні успіхи. Ви забудете про бідність і зможете жити на "широку ногу". Зростання доходів позитивно позначиться на ваших амбіціях, адже ви зрозумієте, що нагороди отримують тільки ті люди, які багато працюють. В середині місяця вам наполегливо рекомендується влаштувати вечірку. Запросіть на свято своїх родичів. Приємне спілкування в колі родини дасть вам потужний заряд позитиву. А тому не позбавляйте себе шансу стати ще щасливішими.

Лев

Зірки обіцяють Левам справжню райську насолоду. Ви будете купатися в любові і забудете про всі проблеми. Вас оточать турботою і теплом, ніжні обійми стануть для вас найкращою розрадою. Ви будете перебувати в центрі уваги. Це дозволить вам налагодити контакт з багатьма людьми. Відкладіть усі справи та не намагайтеся контролювати процеси навколо вас. Насолоджуйтеся успіхом в особистому житті й не тривожтеся через дрібниці. Друга половина вересня подарує вам масу приємних моментів, проте не пропустіть їх у гонитві за всім і одразу. Однак Левам в цьому місяці варто відмовитися від чорного гумору і нахабства.

Діва

Для Дів вересень стане періодом гармонії у житті. Вам слід зосередитися на відпочинку та стосунках із близькими. Забудьте на деякий час про роботу і насолоджуйтеся вільним часом. Це буде чудовий час, щоб зосередитися на собі. Також можливий несподіваний, а тому особливо приємний прибуток: представникам знака можуть повернути борг або зробити подарунок. Не менш імовірним є те, що на роботі їм ось-ось підвищать зарплату або виплатять премію.

Терези

У представників цього знаку Зодіаку в другій половині вересня існує велика ймовірність зустріти своє кохання і максимально розкрити свої почуття та здійснити глибокі зв'язки з іншими людьми. Вам варто бути відкритим, проявляти свої почуття і не цуратися нових знайомств. До того ж у вересні ви відчуватимете сильний приплив енергії та натхнення. Інтуїція допоможе вам знаходити потрібні рішення та вберігатиме від будь-яких невдач. Терезам в цьому місяці зірки рекомендують також подумати про зміну іміджу - такі зміни приведуть вас до позитивних зрушень вже в найближчому майбутньому.

Скорпіон

Скорпіонам у вересні випаде рідкісна можливість. Ви зумієте знайти спільну мову з усіма людьми, які здавалися вам закритою книгою. Це дасть вам упевненість у собі та допоможе розв'язувати деякі проблеми. Не бійтеся змінювати своє життя на краще, відверто висловлюючи свої емоції. Вам допоможуть ті, від кого ви зовсім не чекаєте підтримки. Це вас приємно здивує і дуже порадує. У вересні ваша інтуїція буде на піку. Тому якщо будуть виникати спірні моменти й ви не будете впевнені у своєму виборі, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу.

Стрілець

У вересні Стрільці будуть максимально задоволені новим періодом. Ви зумієте відпочити, набратися сил і зарядитися позитивом. А до середини місяця у вас виростуть крила, ви будете втілювати в життя все, що задумали. Не бійтеся робити паузи для релаксу, після них ви стаєте ще продуктивнішими. Вересень для вас - чудовий період, ви зможете змінити своє життя і насолодитися успіхом, при цьому зовсім не перевтомлюючись. Та будьте обачні з деякими партнерами. Існує ймовірність що вас захочуть обманути, тому не підписуйте жодні документи без присутності юриста.

Козеріг

Вже в середині вересня Козероги нарешті знайдуть своє місце під сонцем. Ви зумієте розкрити свій потенціал і привернути увагу впливових людей, які допоможуть вам із просуванням кар'єрними сходами. Крім цього, зірки прогнозують для вас неймовірний успіх в особистому житті. Ви зустрінете свою долю і зрозумієте, що чекали на цю людину все своє життя. Якщо ж у вас уже є обранець або обраниця, то до кінця місяця очікуйте на сюрприз.

Водолій

Водоліям зірки рекомендують звернути увагу не тільки на ділову сферу життя, а й на особисту. В цьому місяці вплив планет більше підходить для романтики, ніж для вирішення фінансових завдань. Важливість особистих стосунків не можна скидати з рахунків, адже якщо в цій сфері буде порядок, то і справи на роботі або в бізнесі теж підуть на краще. Гроші люблять Водоліїв, тож настав час відповісти їм взаємністю. Також в цей період у вас буде можливість поставити крапку в питаннях, які давно не давали вам спокою. Можливо, вам доведеться попрощатися з людьми, які були важливою частиною вашого життя, та вже давно зіграли в ньому свою роль.

Риби

Для представників цього знака Зодіаку друга половина вересня стане початком романтичного періоду життя. На вас чекає перспектива зустріти людину, до якої ви відчуваєте особливо теплі почуття. Також у вашому житті починається чудовий період, який підійде для розширення своїх горизонтів і вивчення нових тем. Зірки радять Рибам бути активнішими у вересні, адже в такому випадку вже в наступному місяці ви отримаєте від таких дій неймовірні результати.