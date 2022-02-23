Начинается 'белая' полоса: пять знаков зодиака будут главными счастливчиками марта 2022

Март станет хорошим месяцем для некоторых уроженцев зодиакального круга. Их ждет большая удача в денежных делах и много любви и страсти в личной жизни.

Астрологи издания Santeplusmag отметили пять главных счастливчиков марта 2022. У них начнется "белая" полоса.

Овен

Динамичные Овны ненавидят быть пассивными и всегда стараются заполнить свой график, поэтому у них будут силы начать что-то новое. На работе их ждет карьерный рост и сразу несколько проектов, которые принесут хорошую прибыль, а в любви будет царить гармония.

Телец

Уроженцы этого знака любят роскошную жизнь. Они усердно работают, чтобы обрести финансовую стабильность. В марте уроженцев знака ждет большой успех. Дела наладятся, и Тельцы смогут позволить себе крупную покупку.

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Рак

Раки очень сдержаны и не уверены в себе, они часто сомневаются в своей способности реализовать крупные проекты и редко проявляют инициативу на работе. Однако в марте удача, наконец, улыбнется им. Они будут иметь успех во всем и повезет даже в любви.

Стрелец

Жизнерадостные Стрельцы боятся обязательств, но пришло время отбросить все страхи. В жизни уроженцев знака начнется новый период. Кроме того, они увлекутся творчеством и могут даже задуматься о смене профессии. Их ждет много счастья и любви.

Водолей

Свободолюбивые Водолеи очень держатся за свою независимость. Работа для них - способ твердо стоять на ногах. Им нравится получать хорошие результаты. В марте их ждет карьерный рост и повышение дохода, а также увлекательное путешествие с семьей.

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