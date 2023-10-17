На три знака ждет очень счастливый период: гороскоп до 22 октября

Среди космического хаоса Козерог, Водолей и Весы обретут покой, комфорт и гармонию. Звезды создадут для вас возможности, которые изменят жизнь к лучшему.

Астрологи составили гороскоп к 22 октября, который поможет во всем разобраться. Приготовьтесь к удивительной неделе, полной приятных сюрпризов и ярких событий.

Козерог

Вы сможете восстановить жизненную силу и энергию на этой неделе. Используйте все возможности, чтобы найти путь к счастливому будущему. Козероги возобновят отношения с близкими людьми и заведут новые знакомства.

Устойчивость и решительность помогут преодолеть все препятствия. Открывайте свое сердце для новых чувств, доверяйте интуиции и идите на встречу приключениям. Вы сможете улучшить свое финансовое состояние.

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Водолей

Водолеи испытают эмоциональное облегчение. Вы много работали, но стоит отдохнуть, чтобы наполниться новыми эмоциями и энергией. Вас ждет период роста во всех сферах жизни. Вы справитесь со всеми препятствиями, случившимися у вас на пути. Примите новую жизненную силу, подаренную вам космосом.

Весы

Приготовьтесь к неделе, полной приключений и приятных сюрпризов. Вселенная создаст все условия, чтобы вытащить вас из своей зоны комфорта и окунуться в новые приключения. Выйдите за пределы своих возможностей и примите все вызовы, какие будут пути. Это поможет больше узнать о себе и улучшить эмоциональное состояние.

Расставьте приоритеты и решайте поочередно проблемы, не позволяйте им подавлять вас.

Ранее OBOZ.UA публиковал подробный гороскоп на неделю, где рассказывал, какие знаки могут столкнуться с разочарованием.

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