Овны и Козероги могут разочароваться: подробный гороскоп на неделю

Солнечное затмение 14 октября принесло изменения в жизнь всех знаков зодиака. И на этой неделе мы начнем ощущать первые последствия этого явления. Тем более что до 28 числа длится коридор затмений, который закончится затмением Луны.

Астрологи рассказали, чего ждать от такой непростой недели всем знакам зодиака. Узнайте свой прогноз дальше.

Овен

На этой неделе люди вас разочаруют – они будут мешать вам и не дадут нужной поддержки. Иногда вам больше всего нужно, чтобы ваши друзья искренне и без условий и вопросов встали на вашу сторону. Однако сейчас это будет не так – они будут бросать вам вызовы и буду много спорить, чтобы указать на вашу неправоту. Относитесь к этому философски. Такое общение будет непростым, но оно поможет вам расти.

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Телец

Возможно, в последнее время вы чувствуете себя немотивированным, ваша работа бессмысленной или ваша жизнь скучной. Вы пытались полагаться на свою организованность, но вам нужно нечто большее. На этой неделе прислушайтесь к той части себя, которая желает перемен. Смена обстановки, даже незначительная, может существенно улучшить ваше настроение. Вам просто нужно снова почувствовать, что ваша жизнь имеет смысл.

Близнецы

Вы хотите убедиться, что ваше творчество не остается незамеченным, имеет значение для кого-то, кроме вас. Задача этой недели – убедиться, что вы не потеряете себя в поисках признания. Даже если вас сейчас не хвалят, это не значит, что нужно перестроить свою жизнь или переосмыслить свой подход. Не пытайтесь никому угодить, делайте то, что доставляет радость вам.

Рак

Одна из ваших лучших черт – готовность подчас ставить потребности других над своими собственными. Вы умеете не нести себя выше других и приходить на помощь после первой же просьбы. Но на этой неделе прислушивайтесь к себе – сейчас помощь нужна вам. Чтобы отдавать себя другим, вам нужно время от времени наполнять себя. Позвольте вашим друзьям на этот раз позаботиться о вашем благополучии.

Лев

Вы не боитесь постоять за себя и не стыдитесь указывать другим на их ошибки. Но на этой неделе постарайтесь сдерживать свои порывы. Ваша самоуверенность может стать источником конфликтов, которые вам сейчас не нужны. Постарайтесь больше слушать о проблемах других людей, быть надежным плечом поддержки. Стать стеной, за которой безопасно – это тоже вполне подходящая для вас роль.

Дева

Вы точно знаете, что в жизни не бывает простых ответов, но ваша способность анализировать все до мелочей на этой неделе может вам навредить. Вы слишком задумываетесь даже о незначительных взаимодействиях и сомневаетесь в своих глубочайших эмоциях и желаниях. Попытайтесь смотреть на все масштабнее, принимайте решения, основываясь исключительно на том, что вам кажется хорошим или правильным, на том, что в глубине души вы считаете правдой. На этот раз не думайте так усердно.

Весы

Ваша стратегия на этой неделе – это притворяться, что у вас получается, пока не начнет выходить на самом деле. Так вы сможете укрепить свою уверенность в себе и убедить других тоже поверить в вас. Если вы будете вести себя так, будто вы бесстрашны, вы действительно почувствуете большую смелость. Но учтите, что такая игра может и утомлять. Если вы начнете испытывать усталость или раздражение, отдавайте приоритет честности и уделяйте время только себе.

Скорпион

Вам кажется, что нежность к себе – проявление слабости. Но это не так. На этой неделе самое важное, что вы можете сделать, это проявлять к себе и другим снисходительность и щедрость. Никто не может быть идеальным или просто хорошим постоянно. Иногда приходится делать сложный выбор. Также, если чувствуете за собой какую-нибудь вину, сейчас хорошее время, чтобы ее загладить.

Стрелец

Сейчас вас беспокоит, что о вас подумают другие люди, вы боитесь, что скажете или сделаете что-то не так, выбьетесь за рамки приемлемого поведения. А это сильно усложняет общение. Поэтому постарайтесь исключить эти страхи. Не беспокойтесь о том, чтобы произвести какое-то особое впечатление, убедить другого человека полюбить вас или получить что-нибудь от встречи. Постарайтесь помнить, что вы можете просто наслаждаться обществом друг друга.

Козерог

В последнее время вы много работали в поисках новой жизни: вы рисковали, вносили тяжелые изменения, были смелее, чем считали возможным. На этой неделе вы можете оглянуться и заметить, что не продвинулись на этом пути ни на шаг. И это рискует стать большим разочарованием. Чтобы избежать его, постарайтесь принять, что жизнь бывает беспорядочной и несовершенной. Лучше жить и учиться на неудачах, чем вообще не жить.

Водолей

Вам кажется, что другие переходят границу со своими советами, как вам лучше жить. Будто они лучше вас разбираются в ваших делах. Это удручает. Но постарайтесь не раздражаться излишне. В большинстве своем люди просто пытаются заботиться о вас и так выражают свою поддержку. Прислушайтесь к тем, чье мнение вы особенно уважаете. Их советы могут оказаться неожиданно полезными. Однако не забывайте доверять и своим инстинктам.

Рыбы

Прямо сейчас вас обуревают запутанные эмоции, вы пытаетесь разобраться в своих желаниях, отношениях и жизни в целом. Все не так просто, как вам хотелось бы, и у вас слишком много сложных воспоминаний и противоречивых чувств, чтобы прийти к каким-либо окончательным выводам. Приготовьтесь к тому, что на этой неделе вы не найдете абсолютной ясности. Зато можете снащупать путь вперед. В конце концов это именно то, что вам нужно: более четкое представление о том, где вы находитесь сегодня и что хотите делать дальше.

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