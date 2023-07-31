На три знака ждет абсолютное счастье в любви: астропрогноз на август

В августе люди смогут наблюдать за полной Луной 1 и 31 августа. Такие явления позволят Льву, Скорпиону и Рыбам влюбиться и прислушаться к своему сердцу.

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Полная Луна помогает отличить реальность от фантазий. Астрологи составили гороскоп для трех знаков зодиака, которых ждет безумная любовь в последнем месяце лета.

Лев

Вы, скорее всего, будете чувствовать себя беспокойно и тревожно. Но это может быть знаком для начала новых романтических отношений. Вы не были готовы к тому, что все произойдет так быстро. Но вы можете довериться человеку, хотя и еще не очень хорошо его узнали.

Львы считают, что влюбляться – это плохая идея, особенно на этом этапе вашей жизни. Возможно, вы уже замужем, находитесь в отношениях или это будет мешать вашей работе. Однако прислушивайтесь к своему сердцу, даже если разум подсказывает делать по-другому.

Вы влюбитесь в того, кто действительно влюблен в вас и впустите в свою жизнь действительно интересного человека. Эта встреча может принести то, чего вы так давно хотели.

Скорпион

Скорпионы нарушат свое обещание больше никогда не влюбляться во время полной Луны. Но именно в августе ваша жизнь изменится и вы долго будете размышлять или послушать свое сердце, или разум.

Вы вспоминаете старые трагические истории любви и уверяете себя, что любовь приносит только боль. Но в то же время вы не можете представить свою жизнь без человека, в которого недавно влюбились.

Вы отлично проведете время с этим человеком. И даже можете обсудить некоторые цели на будущее. Проявите инициативу и сделайте первый шаг. Вам понравится эта новая история любви.

Рыбы

Во время полной Луны в вашей жизни произойдут перемены. Вы верите в любовь, но считаете, что это слишком опасно. Но вдруг в вашей жизни появится человек, который пленит ваше сердце.

Вы заслуживаете здоровых и насыщенных любовью отношений. Будьте открыты со своим партнером, возможно, у вас было сложное прошлое, но вас ждет яркое будущее.

Не позволяйте себе эмоционально привязываться к вещам, которых больше не существует. Проводите время с человеком, который вам нравится и это сделает вас обоих счастливыми. Вместе вы будете добиваться новых целей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на полнолуние в августе, который поможет пересмотреть свои ценности.

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