На три знака ожидают большие проблемы в отношениях: гороскоп на октябрь

В октябре Рыб, Тельца и Льва ждут бурные события в отношениях, которые приведут к конфликтам или даже расставанию. Чтобы сохранить прочную связь между партнерами, нужно много работать и приложить немало усилий.

Астрологи составили гороскоп, который поможет во всем разобраться. Эти препятствия покажут, на что партнёр готов ради вас.

Рыбы

В ваших отношениях сейчас царит большое напряжение и недоразумение. Этот раздел вашей жизни подходит к концу и вы сами это чувствуете. Рыбам необходим отдых, чтобы все обдумать и наполниться новыми силами и энергией. Вы или ваш партнер должны сделать решающий шаг. Не сомневайтесь, делайте то, что чувствуете.

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Пора двигаться дальше, вас ждут новые возможности и события. Вселенная подарит вам решительность и уверенность, чтобы вы легче пережили расставание. Ваша гордость заставляет вас твердо отстаивать свои убеждения.

Телец

В октябре вы узнаете много неприятных новостей, но вы и сами понимаете, что нужно сделать важные шаги, чтобы наконец решить проблемы, которые истощают ваши отношения. Вы с партнером давно пришли к выводу, что продолжать жить вместе нет смысла. Искра, которая была между вами, давно угасла.

Чтобы начать новый путь, нужно завершить эту связь. Старайтесь спокойно обсудить все, а не создавать споры и конфликты. Ищите способы развестись мирным путем.

Лев

Разрыв отношений – это всегда болезненный период в жизни каждого человека, но вы держите себя в руках и не берете все близко к сердцу. Когда-то вы сделали все, чтобы быть со своим партнером, но сейчас чувствуете, что нет смысла продолжать эти отношения. Космическая энергия поможет легче пережить этот период.

Пора двигаться вперед, вы полностью осознаете чего хотите и никто вас не сможет сбить с выбранного пути. Используйте этот опыт как ценный урок, который будет полезен в будущем.

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