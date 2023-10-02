Болезненный период, может быть 'сюрприз' от врага: гороскоп Таро на неделю

Общая карта недели – десять мечей, это означает окончание определенного периода жизни каждого знака. Следует подготовиться к душевной боли, которая может отрицательно повлиять на другие события, если вовремя не взять эмоции под контроль.

Астрологи составили гороскоп Таро на неделю с 2 по 8 октября, который поможет во всем разобраться. Сосредоточьтесь на новом и светлом начале.

Овен

Карта справедливости требует от вас четких ответов на вопросы совпадают ли ваши убеждения с действиями и сделали ли вы правильный выбор в жизни. Прислушивайтесь к своей интуиции, потому что вам необходимо принять важное решение, которое значительно повлияет на будущее.

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Телец

Если вы ожидали знак от Вселенной, то это он. Ваша карта – туз жезлов, символизирует новое начало в жизни. Вы сможете реализовать идеи или проекты, о которых давно мечтали. Используйте это время, чтобы сделать первые шаги к желаемому.

Близнецы

Туз кубков символизирует положительную энергию и хорошее настроение. Наслаждайтесь жизнью и укрепите отношения с важными людьми. Возможно, вы заведете новые знакомства, которые наполнят вас яркими эмоциями. Откройте свое сердце и впустите любовь и мир в жизнь.

Рак

Карта повешенного означает, что на этой неделе произойдут серьезные изменения в вашей жизни. Возможно, придется принести что-нибудь в жертву, например, свои отношения, время или чувства. Это трудный путь, который вам нужно преодолеть самостоятельно, чтобы освободиться от негативных мыслей.

Лев

Вселенная показывает Львам, что у них в жизни происходит все так, как и должно быть. Карта девять кубков означает, что эта неделя будет удачной для вас. Вы будете удовлетворены своей работой, отношениями и эмоциональным состоянием.

Дева

Десять жезлов означает, что вы несете чрезвычайно тяжелое эмоциональное бремя. Вы взяли на себя много обязательств, пытаясь помочь кому-то. Вам трудно делегировать задачу другим, но это необходимо сделать, чтобы не истощить свой организм.

Весы

Двойка мечей указывает, что на этой неделе вы можете почувствовать нерешительность и неуверенность. Вы откладываете решение какого-то вопроса, но не стоит от этого убегать. Вместо того, чтобы думать о неправильном выборе, создайте план или попросите помощи у близких и примите окончательное решение.

Скорпион

Вы можете принять решение, которое значительно повлияет на ваше будущее. Карта суда показывает, что вы сейчас на перепутье и не знаете какой путь выбрать. Соедините свой ум и сердце, и вы узнаете ответ. Может быть, стоит обратить внимание на свое прошлое, чтобы обеспечить счастливое будущее.

Стрелец

Карта солнца символизирует достаток, успех и счастливый период в вашей жизни. Возможно, вы недавно пережили трудный период, но сейчас все налаживается. Проходя все препятствия, вы многое узнали о себе и получили ценный опыт, который поможет в будущем.

Козерог

Королева кубков указывает на эмоциональную зрелость и сострадание. На этой неделе к вам, возможно, обратятся друзья за помощью, поэтому не отказывайте им, а проявите заботу и сочувствие. Но не сильно проникнетесь их эмоциями, чтобы не зарядиться негативной энергией.

Водолей

Карта башни символизирует непредсказуемые и внезапные изменения жизни. Сначала вы можете сопротивляться, но все проанализировав, примете такой переворот. Это будет непросто, но найдите силы, чтобы понять, зачем Вселенная меняет вашу жизнь.

Рыбы

На этой неделе перед вами появится возможность и король жезлов показывает, что у вас есть силы и мужество принять ее. Сейчас пора отстаивать свою власть и видение. Поймите, чего вы хотите от жизни и используйте энергию для достижения целей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на неделю, где рассказывал, как изменится жизнь трех знаков.

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