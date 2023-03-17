На три знака надвигается ураган проблем: кому готовиться к неприятностям

Жизнь изменчива, так что взлеты и падения часто чередуются между собой. Конечно, следует всегда верить в лучшее, не впадать в уныние и с достоинством проходить все испытания.

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По словам астрологов, ближайшие дни марта будут тяжелыми для трех знаков зодиака. А объясняется все расположением Сатурна в знаке Рыб – поэтому изменения и трансформации неизбежны. Но звезды советуют быть терпеливыми и верить в лучшее – только так можно с минимальными потерями пережить трудные времена.

Дева

Ради работы в последнее время вы жертвовали всем – свободным временем, семьей, здоровьем. К сожалению, вы до сих пор не получили желаемого вознаграждения. Вы почувствуете перегрузку, профессиональное выгорание, слабость и тревогу. Теперь ваши обязанности будут казаться непосильными.

Ваша доброта и преданность точно принесут пользу. Но следует переосмыслить ряд важных вопросов. Не тратите ли вы энергию зря? Не перестали ли замечать то, что действительно имеет значение?

В личной жизни возможны конфликты. Партнер может начать жаловаться на нехватку внимания. Попытайтесь быть более нежными и ласковыми, устройте любимому человеку сюрприз и проведите теплые весенние вечера вместе.

Рак

Окружающие могут внезапно проявить злобу в отношении вас. Вы столкнетесь со шквалом критики. Вы очень чувствительны, поэтому будете болезненно реагировать на малейшие проявления недружественного поведения. Ваши искренние эмоции могут столкнуться со стеной безразличия. Вас обвинят в драматизме и чрезмерном усложнении простых вещей.

Вам будет непонятно такое поведение, ведь сами вы не хотите никого оскорблять. Попытайтесь спокойно поговорить и разобраться в ситуации.

Водолей

Вы слишком долго держались и пытались показать себя сильными перед окружающими. В конце марта вы будете чувствовать себя морально уставшими.

Звезды говорят, что вы не так слабы, как вам может показаться. Не следует замыкаться в себе. Если вы пустите все на самотек, то не почувствуете вкуса победы.

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