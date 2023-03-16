Худшие мужья по зодиаку: астрологи указали на три знака

Есть женщины, которым при первом же знакомстве с мужчиной важно узнать его знак зодиака. Имея за плечами определенный багаж опыта и немного разбираясь в характерных чертах каждого знака, можно составить поверхностный и немного стереотипный портрет личности.

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По словам астрологов, представители трех знаков будут худшими мужьями. Но, естественно, нельзя слишком обобщать характер мужчины, руководствуясь лишь его датой рождения и расположением звезд и планет.

Рак

Мужчины-Раки – как две стороны медали. С одной стороны, они считаются самым верным знаком среди всех остальных, а с другой – их пассивность может испортить даже самый счастливый брак.

Астрологи говорят, что мужчины-Раки почти всегда ищут "удобную" избранницу. Они могут жениться не по зову сердца, совсем не испытывая к женщине любви. Им главное, чтобы избранница была удобной, тихой, надежной, не склонной к скандалам и выражению своего мнения. Пассивные и ленивые от природы, Раки ищут женщину, которая бы обеспечила им надежный тыл, тихую гавань, спокойное существование. Часто Раки выбирают женщин, которые морально сильнее их самих, а материально – более обеспеченные.

В быту таких мужчин не следует ожидать существенной помощи. Кроме того, Раки постоянно чем-то недовольны и жалуются на все – на низкооплачиваемую работу, плохое руководство, непонимание со стороны коллег, плохо вымытый пол, недосоленный борщ… Список можно продолжать бесконечно.

Скорпион

Есть один способ создать гармоничный брак с представителями этого знака – нужно только разрешить им принимать все важные решения и безапелляционно одобрять их точку зрения. Все. Если вы на это согласны – смело выходите замуж за Скорпионов, не такие уж они конфликтные, как их иногда рисуют.

Скорпионы в большинстве своем считают, что именно мужчина должен быть единственным добытчиком в семье. Они очень консервативны, им не нравится, когда женщина начинает стремиться к лидерству в отношениях или на работе. Жены Скорпионов часто живут в "золотых клетках", с их мнением мало считаются. Но если вы не стремитесь к равенству и готовы забыть о собственных желаниях и принципах ради мужчины – брак со Скорпионом может быть не такой уж плохой идеей.

Стрелец

Стрельцы очень независимы. Они от природы стремятся к свободе, поэтому из них трудно сделать "домашних" мужей. Будьте готовы, что, выйдя замуж за Стрельца, вы будете редко видеть его дома.

Женщины в таком браке могут чувствовать себя одинокими, отвергнутыми и несчастливыми. Есть один секрет – важно иметь со Стрельцом общие увлечения и интересы. Семейная жизнь будет полна эмоциональных качелей, понадобится немало терпения, мудрости и тактичности, чтобы принять такого независимого и неуловимого мужа.

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