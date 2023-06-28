На какие дни июля можно планировать важные дела: гороскоп на месяц

Астрологи обещают, что июль будет очень насыщен событиями. Первая половина месяца будет удачной для карьерных начинаний, перспективных проектов, инвестиций, покупок и финансовых вложений.

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22 июля состоится важный транзит: планета любви Венера станет ретроградной в экспрессивном и лидерском знаке Льва. Астрологи составили гороскоп благоприятных дат для каждого зодиака – это поможет спланировать месяц и выбрать для важных дел самые удачные дни.

Овен

В начале июля вам захочется отдохнуть. Уделите время друзьям и отправляйтесь в путешествие. Творческие способности усилятся после 10 числа. 20 июля возможны трудности в связи с потерей доверия – коллеги или друзья могут вас подвести.

Телец

2 июля у вас может возникнуть сильное желание сделать что-нибудь импульсивное. 11 и 12 июля что-то изменится в вашем мировоззрении: придется пересмотреть круг знакомых и задуматься об основных ценностях. 27 июля, вероятно, произойдет какое-то радостное семейное событие.

Близнецы

Прислушайтесь к своей интуиции, особенно 7 июля. 1 июля ждите важного сообщения о финансах. 23 июля, вероятно, случится что-то очень неожиданное.

Рак

7 июля астрологи рекомендуют отдохнуть и провести время с друзьями. 16 и 17 июля – самые удачные для вас дни. На работе и в личной жизни все наладится. 27 июля придется скорректировать график, ведь возможны неожиданные события.

Лев

1 июля вы задумаетесь о карьерных перспективах. Вам надоело сидеть на месте, вы хотите для себя и своей семьи лучшей жизни. 20 июля не игнорируйте голос интуиции – вы можете получить важные подсказки. Не разрешайте недругам вставлять вам палки в колеса после 21 июля.

Дева

9 июля астрологи рекомендуют провести время с партнером и друзьями. Не совершайте импульсивных покупок в середине месяца, особенно 17 числа. 27 июля откроется новая страница в личной жизни.

Весы

Начало месяца, особенно 2 июля – не лучший день для финансовых вложений. 23 и 24 июля вы будете в центре внимания. Люди будут прислушиваться к вашим словам. 27 июля – прекрасный день для общения с друзьями.

Скорпион

Не разрешайте другим манипулировать вами. 21 июля вероятны конфликты и недоразумения. Карьерные перспективы откроются перед вами после 22 числа. Запланируйте важные дела на 26 и 27 июля – это самые удачные для вас дни.

Стрелец

В начале месяца вы получите долгожданный доход. Средина июля пройдет в спорах и конфликтах. 28 и 29 июля – самые удачные дни, вы будете в центре внимания.

Козерог

В июле астрологи рекомендуют вам заняться своим здоровьем, правильным питанием и физическими упражнениями. 7 июля вы ощутите огромное вдохновение для творчества. В конце месяца старайтесь четко устанавливать свои границы и не разрешать окружающим вами манипулировать.

Водолей

Вы будете слишком импульсивны 2 июля – и за это придется дорого расплачиваться. Астрологи советуют прислушиваться к интуиции, принимая важные решения 7 июля. Хорошо подумайте, прежде чем высказывать свое резкое мнение 23 июля – лучше проявить дипломатичность.

Рыбы

7 июля – идеальный день для вечеринок, посиделок и встреч с друзьями. Месяц пройдет под знаком творчества. Самыми удачными будут 9 и 21 июля.

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