Готовьтесь к резким поворотам: что принесет ретроградный Меркурий каждому знаку зодиака

Ретроградный Меркурий в Деве может напомнить о конфликтах или проблемах из прошлого, которые до сих пор не решены. Поэтому всем знакам зодиака нужно готовиться к неожиданным встречам и событиям.

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Это не самое лучшее время, чтобы принимать важные решения или планировать свое будущее. Астрологи составили гороскоп, который поможет справиться с жизненными проблемами.

Овен

Ретроградный Меркурий находится в вашем шестом доме здоровья и работы, поэтому следует пересмотреть свои привычки и распорядок дня. Может возникнуть некоторые проблемы на работе, возможно, вам придется вернуться к незавершенным проектам. Этот ретроград поможет стать целеустремленным.

Телец

Меркурий станет ретроградным в вашем пятом доме наслаждения и творчества, и это может ухудшить ваши романтические отношения. Однако вы можете восстановить связь с человеком из прошлого. Это напомнит вам о чувствах, которых вам не хватало в нынешних отношениях. Это может даже дать вам силы, чтобы начать новый творческий проект.

Близнецы

У вас есть проблемы в семье и вы отказываетесь это признавать. Вы много времени проводите на работе, потому что время проведенное дома, не доставляет вам удовольствия. Поскольку ретроградный Меркурий находится в вашем четвёртом доме семьи, это заставит вас наладить отношения с близкими и решить все проблемы.

Рак

Этот ретроград состоится в вашем третьем доме общения, и это может привести к разговорам из прошлого, закончившимся на плохой ноте. Люди начнут вспоминать об этом. Поэтому вам следует продумать все аргументы и проверить факты, чтобы быть готовым к общению.

Лев

В последнее время Львы испытывают внутренние изменения, и это значит, что они переоценили свое отношения и самооценку. Находясь в вашем втором доме стабильности и самоуважения, этот ретроград может оставить ощущение, что у вас есть потребность в чем-то, что вы не можете удовлетворить. Это заставит вас просмотреть свои привычки и взгляды на жизнь.

Дева

Ретроградный Меркурий находится в вашем первом доме "я", и это приведет к полной переоценке себя и своих ценностей. Пора вспомнить, кем вы были раньше, возможно, вы пожертвовали своими потребностями ради других и это сделало вас несчастными. Вспомните, кем вы являетесь на самом деле.

Весы

Весам необходимо приготовиться к глубокому погружению в свой духовный мир. Меркурий находится в вашем духовном 12-м доме, который может показать вашу другую сторону, которую вы пытаетесь скрыть. Если вы лучше узнаете себя, то это поможет быстрее добиться успеха.

Скорпион

Ретроградный Меркурий находится в вашем 11-м доме сообщества, что может вызвать необходимость побыть наедине. Вы хотите отстраниться от друзей и подумать о жизни. Такое поведение показывает, что вам нужно восстановить связь со старыми друзьями или коллегами. Это поможет вам наполниться новой энергией.

Стрелец

Пора переосмыслить цели на работе, потому что Меркурий находится в вашем 10-м доме карьеры. Это может повлиять на ваши профессиональные планы. Думайте нестандартно, когда дело доходит до решения проблем. Выйдите из своей зоны комфорта, чтобы достичь успехов. Возможно, вы вернетесь к незавершенным проектам или пересмотрите свои отношения с начальством.

Козерог

Козероги чувствуют себя растерянными, так на них влияет Меркурий в девятом доме путешествий. Это может сбить вас с пути и вести по неизвестным дорогам. Позвольте себе действовать не по плану, а довериться судьбе. Сейчас вы можете вернуться к обучению и усовершенствовать свои навыки.

Водолей

Меркурий станет ретроградным в вашем восьмом доме транзакций, что может привести к некоторым финансовым убыткам. Следует пересмотреть свой бюджет и ответственно относиться к расходам. Также вы можете восстановить связь с людьми из прошлого, что положительно повлияет на вас.

Рыбы

Приготовьтесь глубоко погрузиться в свои отношения. Пора оценить ваше полное понимание гармонии и единства, потому что Меркурий станет ретроградным в вашем седьмом доме партнерства. Это может напомнить о прошлых проблемах, но стоит отпустить боль и жить дальше. Отношения будут процветать, если вы полностью откроетесь своему партнеру.

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