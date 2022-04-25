Могут отвести беду и спасти от несчастья: названы лучшие талисманы для всех знаков зодиака

Талисманы с давних времен считают "магическими" предметами, ведь они способны отвести от своих владельцев беду и даже спасти жизнь. Но подбирать их нужно с учетом даты рождения – по знаку зодиака.

По словам астрологов, с помощью талисманов люди могут притягивать в свою жизнь удачу и положительные перемены, а несчастья будут обходить их стороной. Такая "защита" особенно важна для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Овен

Уроженцам этого знака в качестве талисмана подходят алмаз, рубин, аметист и сапфир. Алмаз считается камнем победы, он позволяет своему владельцу преодолеть все беды и справиться с трудностями. Рубин спасает от душевной боли, вызванной тяжелыми воспоминаниями. Аметист помогает тем, кто часто страдает от стресса, а сапфир дарит мудрость и рассудительность.

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Телец

Идеальные талисманы для Тельцов – изумруд, хризопраз и халцедон. Изумруд помогает уроженцам знака достичь финансового благополучия, хризопраз дарит решительность, а халцедон помогает справиться с эмоциональными потрясениями.

Близнецы

Если Близнецы хотят обрести в жизни финансовую стабильность, им нужно выбирать агат, если душевное спокойствие и счастье в семейной жизни – александрит или берилл. Отвести болезни и беды от уроженцев знака может топаз.

Рак

Если уроженцы знака хотят максимально развить свои таланты и добиться успеха в карьере – им нужно выбирать жемчуг, который "отводит" от своих владельцев все беды. Изумруд помогает тем, у кого есть душевные раны. Лунный камень подходит тем, кто мечтает о счастье в любви – он помогает найти вторую половинку.

Лев

Львам, которые привыкли в жизнь быть лидерами, удачу принесет янтарь, поможет раскрыть таланты – хризолит. Если на первое место уроженцы знака ставят финансовое благополучие и хотят разбогатеть – им нужно обратить внимание на топаз – он может защитить от недоброжелателей.

Дева

Завоевать авторитет в обществе Девам помогут украшения с хризолитом, яшма дарит спокойствие и рассудительность. Если же в уроженцев знака не ладится личная жизнь и они хотят найти вторую половинку и создать семью – стоит выбирать нефрит.

Весы

Лазурит делает Весов сильнее и помогает в принятии правильных решений, он позволяет избежать многих неприятностей в жизни. Аквамарин дарит эмоциональную стабильность и "притягивает" в жизнь владельца любовь, опал – стабильность, а турмалин – привлекает удачу.

Скорпион

Аквамарин помогает Скорпионам быть счастливее и "отводит" от них неприятности со здоровьем, гранат дарит заряд энергии, чтобы двигаться дальше и достигать новых высот. Если же уроженцы знака хотят добиться успеха в бизнесе – им стоит выбирать черный опал, который усиливает интуицию.

Стрелец

Топаз может принести в жизнь Стрельцов богатство, он позволяет уроженцам знака достичь карьерных высот и добиться большого признания. Хризолит спасает от принятия неправильных решений, а бирюза помогает привлечь удачу.

Козерог

Рубин помогает уроженцам знака обрести счастье в любви. Тем, кто стремится достичь успеха в карьере, стоит обратить внимание на оникс. Если Козероги хотят избавиться от стресса и снять нервное напряжение, нужно выбирать малахит.

Водолей

Водолеев от бед и несчастий может спасти циркон, аметист подарит удачу во всех начинаниях – он является отличным талисманом для людей творческих профессий. Считается, что аметист способствует проявлению таланта и раскрывает внутреннею силу человека.

Рыбы

Уроженцам знака смелость дарит аквамарин, который отводит от своих владельцев неприятные ситуации и финансовые потери. Счастье, хорошее здоровье и долголетие может обеспечить аквамарин. Рыбам, которые не нашли свою любовь, подойдет аметист, который "притягивает" романтику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.