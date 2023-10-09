Много встреч или глобальные перемены: гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака

Раки проведут день на встречах, которые могут открыть перед ними новые перспективы. Рыбам нужно готовиться к глобальным переменам.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 9 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня приходится больше работать, ведь вы возлагаете немало надежд именно на эту неделю, которая должна быть прорывной, поэтому начинаете активную работу прямо с понедельника, иначе вы не успеете сделать все, что запланировали.

Телец

Публичные выступления и различные общественные мероприятия сегодня будут удачными, независимо от того, организуете ли вы все это или просто принимаете участие как приглашенное лицо. Вам удается привлечь к себе внимание и вдохновить людей.

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Близнецы

Полезно будет именно сейчас заняться инвестициями, вложить в себя, в свою деятельность дополнительные средства для того, чтобы развиваться дальше. Возможно, вы покупаете какую-то технику, средства производства, консультируетесь со специалистами.

Рак

День богат продуктивными встречами и знакомствами. Даже мимолетный контакт вызывает положительные эмоции и желание продолжить общение, появляются какие-то общие идеи, планы, проекты.

Лев

Будете сегодня делиться с другими всем, что у вас есть, будь то ценные советы или деньги, или лишние вещи, которые вам уже не нужны, но могут понадобиться другим. Поищите в своих запасах то, что вы можете отдать.

Дева

Сил сегодня будет хватать только на спокойное созерцание и выполнение основных обязанностей, на что-то большее пока нет энергии, поэтому сохраняйте силы и тепло, сделайте себе что-то приятное, что бы подняло настроение.

Весы

Уделите время для того, чтобы определить основные направления дальнейшей жизни. Ибо как же можно жить, не понимая, куда направляться, чего больше всего хочется и как попасть как можно быстрее в свои цели.

Скорпион

Вы сегодня готовы начать сразу несколько дел одновременно. И на работе что-то новое начинается, и в личной жизни перемены, и вы можете начать какие-то творческие занятия, пойти на новые курсы, пение, танцы.

Стрелец

Никуда сегодня не спешите, даже если у вас куча разных задач. Лучше сделать меньше, но максимально качественно, чем всего понемногу и кое-как. Будьте настоящими профессионалами, подходите к делам взвешенно и спокойно.

Козерог

Ваше мастерство достигает такого уровня, что вы уже будете иметь своих учеников и последователей. По крайней мере, найдутся такие, кто захочет перенять от вас немного опыта и харизмы, получить немного знаний и умений.

Водолей

Позаботьтесь сегодня о себе, о собственном здоровье, ведь у вас был чрезвычайно напряженный период и сейчас нужно себя собрать в кучу и восстановить для дальнейших подвигов. Так что посетите массажиста, запишитесь к врачу.

Рыбы

Появляется надежда на какие-то глобальные перемены, и это вас не пугает, а вдохновляет, потому что вы уже не можете жить по-старому, нужны новые идеи, новые мечты, стимулы, вы начинаете перестройку и личной жизни, и направлений, и работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на октябрь этого года приходится коридор затмений. 14 числа произойдет кольцевое затмение Солнца, а 28 – частичное лунное. Следовательно, космические энергии несомненно окажутся настолько бурными, что будут нести значительные изменения представителям всех знаков зодиака.