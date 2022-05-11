Много работы, новые знакомства или отдых: гороскоп для всех знаков зодиака на 11 мая

Овнов ждет много трудных задач, они рискуют остаться даже без перерыва на работе. Раки познакомятся с новыми людьми, а Весы смогут отдохнуть.

Таролог и прогнозист Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 11 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня у вас будет очень много дел, причем всех их нужно было сделать на вчера, поэтому важно очень четко распланировать все свои занятия, даже прием пищи, чтобы успеть справиться со всеми задачами, еще и завтрашние вопросы решить.

Телец

Может оказаться, что не все вокруг вас настроены позитивно, вы можете столкнуться с разными не слишком светлыми личностями, которые, впрочем, не будут проявлять свои недобрые намерения прямо, но вы все равно должны распознать злодеев и противостоять им.

Видео дня

Близнецы

К счастью, ваша голова сейчас способна продуцировать нечто гениальное. Новые идеи в голову приходят легко и непринужденно, и вот вы уже в плену новых увлечений, планируете дальнейшие действия, просчитываете свои шаги и осмысливаете, чем это может для вас обернуться.

Рак

Новые знакомства будут чрезвычайно приятными, ведь вы встречаете очень душевных людей, понимающих вас чуть ли не с полувзгляда, которые готовы поддержать любые ваши начинания, какими бы необычными они ни были.

Лев

Неплохо было бы дополнительно позаботиться о безопасности, например, надежнее спрятать ценные вещи или внимательнее вести себя на дороге, и вообще – не пренебрегать правилами и беречь себя и своих родных.

Дева

Сегодня ваш дружный коллектив будет как никогда сплочен, каждый постарается сделать что-то для коллег, и для многих сотрудников это станет настоящим откровением, которое вернет веру в человечество.

Весы

Отдых вам сегодня не помешает, по крайней мере, найдите хотя бы несколько часов для того, чтобы подышать воздухом и полюбоваться природой, пройтись пешком и насладиться этой прекрасной весной.

Скорпион

Может потянуть на какие-то очень глубинные философские размышления, когда вы будете пытаться постичь почти тайны бытия и секреты происхождения вселенной. Словом, сегодня вы очень серьезно настроены.

Стрелец

Собрать вокруг себя дорогих вашему сердцу людей будет прекрасной идеей. Даже если нет хорошего повода, все же стоит организовать какую-нибудь встречу или даже виртуальное общение.

Козерог

Как бы вы сейчас ни спешили, но обстоятельства и люди вас будут тормозить. Но вы сегодня не в силах противостоять и хоть как-то ускорить эти процессы. Поэтому не раздражайтесь понапрасну, а войдите в этот медленный ритм.

Водолей

У вас будет отличный случай попасть под целый ливень благоприятных обстоятельств, но на этот раз вы будете не только что-то получать, но и отдавать. И это будет очень интересным опытом, который вам понравится.

Рыбы

От вас сегодня требуется очень быстрая реакция, вы должны и соображать быстро, и действовать молниеносно, не давая себе никакого шанса на какие-либо размышления и колебания. И не оглядывайтесь на других – действуйте самостоятельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости будут им очень дорого стоить.

Кроме того, астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.